El departamento de Santander es un lugar ideal para visitar en unas vacaciones. Es un destino en el que destacan sus lindos paisajes en los que predominan las montañas y cañones que ofrecen escenarios únicos para la aventura y el ecoturismo.

Es una región en la que se pueden practicar deportes extremos como parapente, rafting, escalada y senderismo, mientras se disfruta de vistas encantadoras. Además, sus parques naturales, ríos cristalinos y caminos reales coloniales invitan a explorar la biodiversidad y la herencia ancestral de la región.

Este departamento alberga 87 municipios y uno de ellos tiene nombre de ciudad estadounidense. Se trata de Santa Bárbara, que destaca por su belleza natural.

La ciudad estadounidense, del estado de California, es conocida como la “Riviera americana” por su clima mediterráneo y su hermosa arquitectura de estilo colonial. Se sitúa entre el océano Pacífico y las montañas de Santa Inés, ofreciendo playas, actividades de avistamiento de ballenas, y un ambiente relajado, lo que la convierte en un destino turístico importante.

Santa Bárbara es un destino ideal para los amantes de la naturaleza. | Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Santa Bárbara

En el caso del pueblo colombiano, es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza, pues muchos de sus atractivos permiten la realización de actividades al aire libre, por lo que es un lugar imperdible si se está de viaje por Santander.

Santa Bárbara está a menos de dos horas de Bucaramanga, capital del departamento y es un lugar indicado para quienes aman hacer senderismo, caminatas y apreciar la diversidad de especies de flora y fauna de la región.

Información de la Alcaldía Municipal indica que este es un pueblo que late en el corazón de la naturaleza, gracias a sus paisajes y a ríos que expresan y cuentan historias ancestrales.

El portal Colombia Turismo Web, indica que este lugar se caracteriza por presentar diversidad de climas, los cuales se presentan sus alturas que fluctúan entre los 1.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Este municipio santandereano destaca por sus bellos paisajes. | Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Santa Bárbara, Santander

Santa Bárbara, Santander cuenta, además, con gran número de quebradas y entre las más importantes se encuentran La Salina, El Azogue, Tasajo, Borbón, La Rayada, El Canelo, La Ceba, El Apure y La Mora, las cuales ponen en evidencia el potencial de recurso hídrico con que cuenta el municipio.

Uno de los lugares imperdibles en este territorio es el balneario Arcoiris, que ofrece piscinas naturales, zonas para camping y asados, y la posibilidad de pescar y comer truchas arcoíris cultivadas allí mismo.

También está el manantial bendito, una fuente de agua cristalina considerada bendita, con un sabor a soda sin gas, que es posible visitar en el corregimiento La Ceba.