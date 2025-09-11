Suscribirse

Turismo

El municipio de Santander con nombre de ciudad estadounidense, un paraíso para dejarse abrazar por la naturaleza

Este destino ideal para el turismo de aventura está a menos de dos horas de Bucaramanga.

Redacción Turismo
11 de septiembre de 2025, 9:08 p. m.
Santa Bárbara, Santander
Este municipio santandereano se llama igual que una ciudad de Estados Unidos. | Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Santa Bárbara

El departamento de Santander es un lugar ideal para visitar en unas vacaciones. Es un destino en el que destacan sus lindos paisajes en los que predominan las montañas y cañones que ofrecen escenarios únicos para la aventura y el ecoturismo.

Es una región en la que se pueden practicar deportes extremos como parapente, rafting, escalada y senderismo, mientras se disfruta de vistas encantadoras. Además, sus parques naturales, ríos cristalinos y caminos reales coloniales invitan a explorar la biodiversidad y la herencia ancestral de la región.

Contexto: El rincón de Norte de Santander donde se apareció una imagen de la Virgen María hace más de 300 años: esta es su historia

Este departamento alberga 87 municipios y uno de ellos tiene nombre de ciudad estadounidense. Se trata de Santa Bárbara, que destaca por su belleza natural.

La ciudad estadounidense, del estado de California, es conocida como la “Riviera americana” por su clima mediterráneo y su hermosa arquitectura de estilo colonial. Se sitúa entre el océano Pacífico y las montañas de Santa Inés, ofreciendo playas, actividades de avistamiento de ballenas, y un ambiente relajado, lo que la convierte en un destino turístico importante.

Santa Bárbara, Santander
Santa Bárbara es un destino ideal para los amantes de la naturaleza. | Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Santa Bárbara

En el caso del pueblo colombiano, es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza, pues muchos de sus atractivos permiten la realización de actividades al aire libre, por lo que es un lugar imperdible si se está de viaje por Santander.

Santa Bárbara está a menos de dos horas de Bucaramanga, capital del departamento y es un lugar indicado para quienes aman hacer senderismo, caminatas y apreciar la diversidad de especies de flora y fauna de la región.

Contexto: Así es el municipio de Santander que ha sido reconocido como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo

Información de la Alcaldía Municipal indica que este es un pueblo que late en el corazón de la naturaleza, gracias a sus paisajes y a ríos que expresan y cuentan historias ancestrales.

El portal Colombia Turismo Web, indica que este lugar se caracteriza por presentar diversidad de climas, los cuales se presentan sus alturas que fluctúan entre los 1.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Santa Bárbara, Santander
Este municipio santandereano destaca por sus bellos paisajes. | Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Santa Bárbara, Santander

Santa Bárbara, Santander cuenta, además, con gran número de quebradas y entre las más importantes se encuentran La Salina, El Azogue, Tasajo, Borbón, La Rayada, El Canelo, La Ceba, El Apure y La Mora, las cuales ponen en evidencia el potencial de recurso hídrico con que cuenta el municipio.

Uno de los lugares imperdibles en este territorio es el balneario Arcoiris, que ofrece piscinas naturales, zonas para camping y asados, y la posibilidad de pescar y comer truchas arcoíris cultivadas allí mismo.

También está el manantial bendito, una fuente de agua cristalina considerada bendita, con un sabor a soda sin gas, que es posible visitar en el corregimiento La Ceba.

Santa Bárbara es un municipio en donde la tradición se entrelaza con la modernidad y por ello todos los que llegan hasta allí tienen la posibilidad de vivir una experiencia diferente en medio de un ambiente tranquilo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se aplaza un mes el juicio contra el precandidato presidencial, Camilo Romero, tras polémica sobre su defensa

2. Nicolás Maduro genera tensión en la frontera con Colombia; ordenó la militarización en el puente Simón Bolívar

3. Juan Carlos Osorio estaría a una llamada de dirigir a esta selección en United 2026: dan detalles

4. Laura Acuña confesó las razones por las que se mudó y si tendrá más hijos: “Pensé que iba a ser la casa por el resto de mi vida”

5. Ester Expósito habló de ‘Élite’ y expuso si realmente hay un problema entre ella y Danna Paola: “Mal rollo entre nosotras”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoSantanderViajes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.