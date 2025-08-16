Cada 16 de agosto, el barrio Torcoroma, cerca de la ciudad de Ocaña, en el Norte de Santander, se viste de fiesta en conmemoración a la historia de la aparición de una imagen de la Virgen María hace más de 300 años en sus montañas.

Esta advocación, según explica la Conferencia Episcopal de Colombia y Diócesis de Ocaña, trasciende las fronteras nortesantandereanas congregando a cientos de fieles de diferentes zonas de la región, convirtiéndose en símbolo de fe, identidad y unidad para los colombianos.

Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando, según la tradición, la imagen de la Virgen María fue encontrada por un labriego en el cerro de Torcoroma, exactamente en el corazón de un árbol, un suceso que marcó profundamente la espiritualidad de la región.

De acuerdo con datos registrados en la página del Arzobispado de Bogotá, la imagen de la Virgen de Torcoroma fue hallada un 16 de agosto de 1711, a cinco kilómetros de la población de Ocaña.

Desde entonces fue nombrada como su protectora y madre espiritual, por lo que para los fieles ocañeros, la advocación de “La Morenita”, como es conocida popularmente, no solo representa un legado religioso, sino también cultural.

Santuario de la Virgen de Torcoroma | Foto: Cortesía - Arquidiócesis de Bogotá

Debido a esto, anualmente en el mes de agosto se celebra con fe y esperanza la fiesta en honor a la Virgen de Torcoroma, un evento que además de reunir a miles de fieles en peregrinación, también se ha convertido en un reflejo de la fe y la tradición de esta población que se ha transmitido de generación en generación.

Precisamente por eso, su influencia ha ido más allá de Norte de Santander, encontrando en ciudades como Cúcuta, Barranquilla y Bogotá, varios templos dedicados a esta advocación.

Así se le rinde honor a la Virgen de Torcoroma en Norte de Santander

Diferentes viajeros a través de sus redes sociales han compartido su experiencia al visitar este rincón del departamento ubicado en la región nororiental de Colombia, y coinciden al mencionar que es una aventura donde se confirma que la fe mueve montañas.

“Hace más de 300 años en la montaña de Torcoroma se apareció una imagen labrada en alto relieve en un árbol de la Virgen María, convirtiéndose en la patrona de este lugar”, narra una usuaria en TikTok identificada como Lore (@lamochiladelore).

Asimismo, explica que en honor a este figura religiosa se construyó un santuario, donde miles de personas llegan a realizar sus peticiones o milagros, encender una vela y llevar agua “sagrada” de la montaña.

También muestra algunas placas que hacen alusión a los supuestos milagros que la Virgen ha cumplido a sus fieles creyentes, quienes dejan esos elementos como muestra de agradecimiento.