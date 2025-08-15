La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió este viernes, 15 de agosto, un comunicado en el que informó que, en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retilap) y el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, intensificó la vigilancia y el control en el sector turístico en zonas con alta afluencia de visitantes.

“Las acciones adelantadas se dieron como consecuencia de las visitas de inspección desarrolladas con ocasión de la tragedia ocurrida recientemente en San Andrés”, señaló la entidad.

La SIC aseguró que en memoria de las vidas perdidas y, como lección aprendida, continuará realizando inspecciones en los hoteles del país.

La SIC informó que como resultado de sus inspecciones ordenó el cierre inmediato de los hoteles Beach Life Party Hostel y Casa Ibiza By Beach Life Palomino en Palomino (La Guajira), así como medidas correctivas urgentes en los hoteles Hotel Decameron Los Delfines, Hotel Las Américas y Hotel Portobello Convetion Center, junto al cierre parcial (zona de cocinas) en el Hotel Tone Blue de San Andrés (San Andrés y Providencia).

“Las decisiones se adoptaron tras encontrar riesgos críticos en las instalaciones eléctricas, de iluminación y de gas combustible, que amenazan la vida, la salud y la seguridad de huéspedes, trabajadores y visitantes”, explicó la SIC.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, la medida de cierre total en Palomino se impartió a la sociedad Villa Delia Palomino Beach S.A.S., luego de verificarse la presencia de conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución y ausencias de iluminación de seguridad en rutas de evacuación y salidas de emergencia.

Por otra parte, la SIC indicó que durante su visita a San Andrés logró detectar defectos críticos en las instalaciones internas de gas, como ausencia de ventilación adecuada en ciertos espacios con presencia de monóxido de carbono, conexiones sin tapones metálicos de seguridad y otras faltas graves a los reglamentos. “Estas condiciones incrementan de forma significativa el riesgo de explosión, fugas o intoxicaciones”.

Debido a estos hallazgos, la entidad del Gobierno ordenó a las sociedades Servincluidos LTDA., Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S. Bic, Operadora Apartahotel Las Américas Limitada y Hoteles Portobelo SAI S.A., propietarias de los establecimientos inspeccionados en San Andrés, ejecutar acciones para ajustar las instalaciones internas de gas a las exigencias del reglamento técnico.

“La Superintendencia reitera que las instalaciones eléctricas, de iluminación y de gas combustible implican riesgos inherentes y que el cumplimiento estricto de los reglamentos técnicos es esencial para prevenir accidentes, proteger la vida, la salud y garantizar la seguridad de las personas y de los animales, especialmente en destinos turísticos estratégicos del país”, añadió la entidad.