Reseñas de huéspedes dejan al descubierto al hotel donde murió una familia en San Andrés: “Mala experiencia”

“Al igual que casi todas las últimas reseñas, recomiendo a cualquiera elegir entre los otros muchos alojamientos que existen cerca. Es el peor sitio en el que he estado alojado y el que peor trato me han dado . La comida es escasa (se molestan si pides más), sin opciones (una sola opción y gracias). Debería estar cerrado por muchas razones, higiénicas, de seguridad y por servicio”, escribió.

“Nos asignaron una habitación con dos camas dobles para cuatro personas que no somos pareja, el asesor en Cali nos dijo que era una habitación quíntuple como figura en el contrato. Llegamos a las 3 de la mañana y nos pidieron desocupar la habitación 614 porque a las 10 a. m. nos asignaban otra. A las 10 a.m. dijeron que a la 1 p.m., luego que a las 4:30, y finalmente la entregaron a las 5 p.m. Nadie toma en cuenta que necesitábamos descansar, bañarnos. La piscina se observa sucia, descuidada y no hay salvavidas. El bar nada que ver, sin sillas, los cócteles son pura agua y hielo. El personal es poco empático. Nadie soluciona. En el restaurante no hay opciones de menú, solo una proteína, jugo suntea, y postres de gelatina”.