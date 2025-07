“Cuando llegamos no había habitación disponible. A mi nieta y su mamá les asignaron una en el segundo piso que olía asqueroso, como a soda cáustica, ese químico fuerte con el que limpian los baños . Me tocó armar escándalo para que las cambiaran”, contó en este medio.

Castillo añadió que en su habitación, en el sexto piso, el aire acondicionado no funcionaba y no había toallas ni papel higiénico. “Fui a pedir una toalla y me dijeron que no había, que si acaso al día siguiente. Era medianoche, estaba bañando a la niña y no tenía con qué secarla. Un vigilante fue quien me ayudó”.