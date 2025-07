Revelan audios que envió Viviana Andrea a su hija antes de morir en un hotel de San Andrés junto a su familia: “El cuarto está terrible”

En uno de los audios se escucha claramente su desesperación: “Llegamos al (hotel) Tone. Acabamos de llegar, sí. Ese hotel está re re re mohoso. Pero tú vieras lo mohoso que está, huele hartísimo, hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy, no, me dio pena. Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás. No, no sé qué hacer”, relata Viviana Andrea en un mensaje de voz que le envió a su hija Mayerli Andrea.