Pieza clave del asesinato de María Mercedes Gnecco se convertirá en testigo de la Fiscalía

María Mercedes Gnecco fue asesinada; esa fue la hipótesis de la Fiscalía. El caso ocurrió el 5 de octubre de 2021, en la casa El Palmar del sector Pepper Hill, de la isla de San Andrés, la misma noche en que celebraba con su esposo el noveno aniversario de matrimonio.

Fiscalía acusó al abogado José Manuel Gnecco Valencia por la presunta responsabilidad en el homicidio de su esposa

El principal sospechoso del crimen es José Manuel Gnecco, el esposo de María Mercedes. Fue capturado y se encuentra en juicio. Se declaró inocente, pero un capítulo se convirtió en otra investigación: los supuestos sobornos para convencer a un joven de asumir la responsabilidad del asesinato.

El soborno tenía un intermediario, de acuerdo con la versión de la Fiscalía. Se trata de Luis Carlos Freite González, conocido con el alias de Lalo. Era el supuesto responsable de convencer a Geral David Pereira, un joven recluido en la misma cárcel del señor Gnecco, de aceptar la responsabilidad en el crimen y, a cambio, recibir cinco millones de pesos.

“Del centro penitenciario Nueva Esperanza, entre los meses de agosto y septiembre de 2023, lugar donde se encontraban recluidos en cumplimiento de decisiones judiciales, usted, señor Gnecco Valencia, el joven Gerald David Pereira Castro y el señor Luis Carlos Freire González, se estableció que durante este periodo Gnecco Valencia realizó ofrecimientos de dinero u otra utilidad de manera reiterativa al joven Pereira Castro”, explicó la Fiscalía.

Este es el documento en el que se informó a las autoridades de la cárcel sanandresana sobre la audiencia de vencimiento de términos de Gnecco Valencia. Foto: Cortesía

El soborno se convirtió en un proceso paralelo al crimen y la Fiscalía ordenó la captura del intermediario, alias Lalo, pero se fugó. No se tenía noticia de alias Lalo hasta inicios de este mes, cuando la Policía recibió una alerta de su llegada a la isla de San Andrés; fue capturado en el aeropuerto.

Fue judicializado y, de manera casi inmediata, le advirtió a la Fiscalía que estaba dispuesto a colaborar con la justicia, a contar los detalles del supuesto soborno al joven en la cárcel y la responsabilidad que tendría José Manuel Gnecco en el ofrecimiento ilegal de dinero, tal y como quedó reseñado en las declaraciones.

El abogado José Manuel Gnecco señalado de comprar testigos en el proceso que se le adelanta por el crimen de su esposa. Foto: Captura de pantalla

Fuentes de la Fiscalía advierten que la declaración de alias Lalo será fundamental para establecer la responsabilidad que tiene el principal sospechoso del asesinato de María Mercedes Gnecco, justamente su esposo.

Se podrá conocer la forma en que trataron de desviar la investigación y afectar el proceso; la negociación está en una etapa preliminar mientras la Fiscalía concreta los alcances del acuerdo de colaboración.