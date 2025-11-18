Aunque viajar ya es de por sí una experiencia emocionante, para muchos turistas la posibilidad de hacer compras añade un atractivo irresistible. Explorar tiendas, mercados y centros comerciales en distintos rincones del mundo permite descubrir productos únicos, comparar precios, aprovechar ofertas y llevarse a casa artículos auténticos que se convierten en recuerdos de viaje.

Por eso, para los apasionados de las compras, la plataforma Booking.com dio a conocer un listado con algunos de los mejores destinos del mundo para quienes disfrutan combinar sus vacaciones con jornadas de compras inolvidables.

1. Orlando, Estados Unidos

Además de ser conocido por sus parques temáticos, este destino es considerado uno de los más atractivos del mundo para los amantes de las compras. La ciudad ofrece una mezcla perfecta entre lujo y variedad, siendo su ícono comercial el Mall at Millenia, que reúne a las principales marcas de moda y diseño como Gucci, Louis Vuitton, Prada, Versace y Hermès.

Según el artículo publicado por la fuente citada, para las familias colombianas que buscan grandes descuentos, los Orlando International Premium Outlets y los Orlando Vineland Premium Outlets son dos de los centros comerciales más recomendados para visitar en Estados Unidos, ya que están conformados por varias tiendas que ofrecen productos de firmas internacionales a precios bajos y gran variedad.

Turistas paseando por ICON Park en Orlando, Florida, al atardecer. | Foto: Getty Images

2. Tokio, Japón

Es un destino ideal para compras relacionadas con lo último en tecnología, moda y cultura urbana. En Ginza, por ejemplo, se encuentran boutiques de alta costura como Chanel y Dior, junto con las emblemáticas tiendas departamentales Mitsukoshi y Wako.

En Shibuya y Harajuku, el estilo callejero y las marcas japonesas emergentes imponen tendencia entre los más jóvenes, mientras que Akihabara es perfecto para los turistas colombianos apasionados por la electrónica, el anime y los videojuegos.

3. Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Para quienes buscan lujo y exclusividad, Dubai es el lugar ideal para visitar. En el Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, los viajeros pueden encontrar más de 1.200 tiendas, incluyendo boutiques de alta costura y joyerías de renombre internacional.

También está el Mall of the Emirates, que ofrece una experiencia inigualable con su pista de esquí interior y una amplia oferta gastronómica, entre otros mercados árabes tradicionales, denominados zocos, que permiten descubrir el encanto árabe a través de joyas, especias y artesanías.

Emiratos Árabes Unidos, Dubái. Multitud de compradores y turistas pasean bajo el enorme ventanal del Acuario de Dubái en el Dubai Mall. | Foto: Getty Images

4. París, Francia

En la lista no podía faltar ‘el corazón mundial de la moda’. En París están la Avenue Montaigne y la Rue Saint-Honoré, dos avenidas icónicas donde se reúnen las casas de lujo más prestigiosas del planeta.

Además, en Galeries Lafayette y Printemps Haussmann, los viajeros disfrutan una experiencia de compras completa, que combina marcas exclusivas con espacios gastronómicos y terrazas panorámicas que ofrecen algunas de las mejores vistas de la ciudad.

5. Nueva York, Estados Unidos

Por último, este top cinco de los mejores lugares del mundo para los amantes de los viajes y las compras, lo completa la capital mundial del shopping. En Nueva York está la legendaria Quinta Avenida, un corredor icónico que reúne las tiendas insignia de las marcas más reconocidas del mundo.