Un insólito hecho se presentó este domingo, 19 de abril, en el municipio de Bagadó, Chocó, donde la administración municipal realizó la inauguración de un puente que atraviesa el río Churina y conecta el casco urbano con el cementerio San Marino de esa localidad, pero segundos después de la ceremonia, la estructura se vino abajo y dejó el saldo de tres personas heridas.

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Minutos antes de la inauguración, la alcaldesa de Bagadó, Marinella Palomeque, había anunciado con bombos y platillos que “nos estamos convirtiendo en la administración que resuelve lo que necesitan”.

En videos aficionados se aprecia el corte de la cinta por parte de la mandataria local y, luego, como parte de la ceremonia, varias personas cruzan el puente de metal, de aproximadamente 60 metros.

En otro video se observa el puente ladeado, personas tratando de sostenerse de los bordes y otros espectadores, más desesperados, señalando que “algunos cayeron al río”. El saldo oficial es de tres ciudadanos heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

De acuerdo con el arquitecto de la obra, Carlos Cuesta Córdoba, señaló que: “Técnicamente, es un puente construido en concreto y hierro. Tiene una longitud de 60 metros, tiene dos rampas de acceso”.

“Fue cuestión de segundos. Apenas estaban pasando para la foto, para estrenarlo, y se vino abajo todo. La gente gritaba, unos en el agua, otros prensados”, relató a un medio local un habitante de San Marino que presenció el hecho.

Luego del desplome de la estructura, la alcaldesa manifestó: “Nos duele mucho saber que muchos de esos afectados fueron niños y una persona adulta mayor”. No obstante, desde la administración se planteó la hipótesis de un posible sabotaje a los cimientos del puente.

“Estamos mirando que toda esta parte que era la que sujetaba presenta un corte que no es usual; estamos viendo que hubo algún tipo de manipulación o una sustancia. Vamos a hacer las averiguaciones pertinentes”, subrayó Cuesta Córdoba, arquitecto de la obra.

Por su parte, la alcaldesa recalcó que “yo no soy ingeniera, ni maestra de obra, ni sé mucho de materiales, pero sí sé que soy exigente en la construcción de las obras, que nos suministren material de calidad. Yo hice observación de esos cables antes de llegar y vi que es fino y pesado. Difícilmente pocas personas podían con él; estuve en el lugar de los hechos y tendría que ser pita para reventarse como se reventó. Provocaron la caída del puente”.