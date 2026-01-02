Estados Unidos

Muere Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco

La mujer de 34 años fue hallada sin vida durante la madrugada en el histórico hotel Fairmont; autoridades investigan las causas del fallecimiento y descartan, por ahora, indicios de delito.

Margarita Briceño Delgado

2 de enero de 2026, 1:37 p. m.
En la madrugada del 1 de enero fue hallada sin vida Victoria Jones; las autoridades mantienen abierta la investigación mientras se esperan los resultados forenses.
Victoria Jones, hija del actor ganador del Óscar Tommy Lee Jones, fue hallada muerta la madrugada del 1 de enero en un hotel de San Francisco, informaron autoridades locales, que mantienen abierta la investigación mientras esperan los resultados forenses.

Salen a la luz nuevos detalles de la brutal muerte de famosa pareja de Hollywood: habría sido asesinada por su hijo

Hallada muerta en un hotel de San Francisco

Victoria Kafka Jones, de 34 años, hija del actor ganador del Óscar Tommy Lee Jones y su exesposa Kimberlea Cloughley, fue hallada muerta la madrugada del 1 de enero de 2026 en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco, confirmaron autoridades y múltiples medios internacionales.

El Departamento de Bomberos de San Francisco respondió a un llamado de emergencia médica a las 2:52 a.m., según informes oficiales, y al llegar los paramédicos pronunciaron a Jones fallecida en el lugar.

Posteriormente, la escena fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense, que continúan la investigación.

Hasta ahora no se ha dado a conocer una causa oficial de la muerte, y las autoridades han descartado inicialmente indicios de crimen o violencia en la escena, de acuerdo a lo que se registra en medios como Grupo Milenio.

Agentes policiales arribaron al hotel alrededor de las 3:14 a.m., donde se reunieron con los paramédicos que habían confirmado el deceso de Jones.

La oficina del médico forense está llevando a cabo los exámenes correspondientes, cuyos resultados podrían tardar días y determinar si hubo factores médicos, accidentales o de otra índole involucrados.

Investigación en curso y conmoción en Hollywood

Victoria Jones, aunque no era una figura central en la industria del entretenimiento, tuvo pequeños papeles en películas y series durante su infancia y adolescencia, incluyendo Men in Black II, One Tree Hill y The Three Burials of Melquiades Estrada, esta última dirigida por su padre.

Su muerte ha generado una profunda conmoción en Hollywood y en redes sociales, donde se han multiplicado expresiones de tristeza y condolencias, como lo registra People.

Pese a la atención mediática, el entorno de la familia no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento, y representantes de Tommy Lee Jones no han respondido a solicitudes de comentarios.

La investigación sigue abierta y las autoridades han solicitado a cualquier persona con información que se comunique con la Policía de San Francisco.

Este caso se produce en medio de informes que indican que Jones había enfrentado problemas legales y personales en el último año, aunque no hay evidencia oficial que ligue esos antecedentes con su muerte en San Francisco.

De acuerdo a The Week, las autoridades continúan recabando datos, y el informe forense final será clave para esclarecer las circunstancias precisas del fallecimiento de Victoria Jones.

