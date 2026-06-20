Petro arremete contra Marco Rubio por detención de Beto Coral en Estados Unidos y menciona a Simón Bolívar

El pasado martes 16 de junio, en horas de la tarde, fue detenido en Arizona, Estados Unidos, el activista petrista Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral.

El procedimiento fue llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), debido a la “condición migratoria irregular” de Coral en ese país, según una respuesta enviada por el Departamento de Seguridad Nacional al periodista Luis Carlos Vélez.

Al costado izquierdo de la imagen, Beto Coral detenido por el ICE en Estados Unidos. Foto: Foto tomada de redes sociales

Pasados pocos días de la detención de Coral, más exactamente este sábado 20 de junio, desde el diario The New York Times se indicó que, supuestamente, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aprobó el memorando para detener a Coral.

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De acuerdo con dicho memorando, según The New York Times, el activista petrista: “empleó su estancia en Estados Unidos para llevar a cabo actividades políticas en apoyo del Gobierno de Gustavo Petro”.

Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro se despachó esté sábado en X contra Rubio, a quien le dijo que lo hecho contra el activista Coral es “persecución política”. Y, como lo ha hecho en otros escenarios, terminó mencionando a Simón Bolívar.

“Se afirma que el señor Marcos Rubio ordenó detener al periodista Beto Coral, hijo del capitán de la policía Humberto Coral, que fue asesinado por capturar a Pablo Escobar, el capo; eso se llama persecución política y los colombianos y colombianas somos ante todo oficiales del libertador Simón Bolívar. O el pueblo respalda a su libertador y fundador de la República, o se vende como esclavo al dueño del dólar de los misiles y de la muerte. Hemos demostrado que se puede sacar millones de personas de la pobreza y hemos demostrado que el pueblo trabajador puede tener salarios vitales y justos y una vida en dignidad", empezó diciendo Petro en su mensaje en X.

En su escrito en dicha red social, Petro terminó haciendo referencia al proceso electoral de este domingo 21 de junio para elegir al nuevo presidente de Colombia.

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“Hemos demostrado que podemos defender nuestra agua y nuestra tierra para todas y todos. Hemos disminuido la desigualdad social y hemos hecho progresar el país y aumentar la riqueza social como no se había visto en este siglo. Hemos hecho que el peso colombiano sea más fuerte que el dólar. Este es el corazón del mundo; lo que pase aquí definirá en mucho tiempo la historia de América Latina, el Caribe y la humanidad. Somos de la libertad o somos de la esclavitud, somos de la vida o somos de la muerte. Eso se define mañana. Yo voto por la libertad y la vida, siempre, siempre y siempre. Que viva el país de la belleza”, concluyó.