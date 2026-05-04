Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, en nueva crisis a menos de un mes de las elecciones: “Ridículo”, “sinvergüenza”

Los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos volvieron a ventilar su rivalidad política a menos de un mes de las elecciones, y con un tema que ya los había enfrentado más de una vez y en el que ninguno logra ponerse de acuerdo: el plebiscito por la paz que perdió Santos en las urnas, adelantado en octubre de 2016.

Uribe encendió el debate cuando dijo en Caracol Radio que, cuando ganó el plebiscito con el No, “llamé al presidente Santos a proponerle un gran acuerdo nacional. Él no quiso hacerlo, prefirieron complacer a las Farc, pero nosotros dimos toda la batalla”.

Las palabras de Uribe generaron indignación en el círculo más cercano a Santos, entre ellos, el exjefe negociador del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle.

“No es cierto, señor expresidente. Conocido el resultado del plebiscito, ambas partes aceptamos el resultado y reanudamos las conversaciones para buscar un nuevo acuerdo”, le dijo. “Las iniciativas propuestas por ustedes fueron incorporadas al nuevo acuerdo”, añadió De la Calle.

Humberto de la Calle, exjefe negociador del gobierno con las Farc. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien hizo parte de las negociaciones de paz, publicó en sus redes sociales una imagen en la Casa de Nariño, donde se ve el entonces equipo negociador con Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

El expresidente Juan Manuel Santos. Foto José L Guzmán. El País. Foto: El País

“Señor expresidente, una píldora para la memoria: esta foto es en el Palacio de Nariño tres días después del plebiscito. El presidente Santos convocó a una reunión para iniciar una mesa de conversaciones con los promotores del NO, que durante varias semanas trabajó en la sede del MinInterior en un acuerdo que modificó aspectos esenciales del texto inicial. Avanzamos mucho con su participación y con la de Iván Duque, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, entre otros. Lamentablemente, al final no se pudo concretar un acuerdo definitivo por diferencias en uno o dos temas. Las modificaciones fueron 58, sustanciales. Una oportunidad que perdimos los colombianos de lograr acuerdos”, afirmó Cristo.

Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Foto: SEMANA

Juan Manuel Santos no se quedó callado y desmintió a Álvaro Uribe, también en Caracol Radio. “Hace el ridículo, no solo me reuní con él después del plebiscito que se perdió, sino que sí se modificaron 58 puntos del acuerdo de paz”.

El Centro Democrático, el partido que lidera Álvaro Uribe, también le respondió al Nobel de Paz.

“Santos y el cinismo sin límites. Sus dos grandes mentiras de hoy: ¿Santos convocó a Uribe? Falso. Tras el triunfo del no, fue Álvaro Uribe Vélez quien en un discurso pidió un acuerdo nacional. Además, llamó a Juan Manuel Santos, a quien le pidió una cita, como lo registró Noticias RCN. Hubo reuniones, pero el gobierno Santos no permitió el acuerdo”.

Y añadió el partido: “Santos miente sobre Odebrecht. La Fiscalía General de la Nación confirmó el ingreso de $3.540 millones de pesos provenientes de la multinacional brasileña a su campaña presidencial. Santos, usted y su ‘acuerdo de paz’ le entregaron el país a la criminalidad y hoy el país vive sus nefastas consecuencias”.

El director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, opinó: “Santos sinvergüenza. No cumplió su palabra cuando perdió el plebiscito. Lo único que hizo fue maquillar un acuerdo que el pueblo colombiano negó en las urnas solo para darle gusto a sus amigos de las FARC. Con relación al tema de Odebrecht, debería contarle al país quién es el ‘Colombian Official Number 3’.

Esta pelea entre Uribe y Santos no es nueva, se ha ventilado en varias oportunidades y el país aún no termina por entender cuál de los dos dice la verdad.