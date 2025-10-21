El país político y judicial estaba pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe. El exmandatario Juan Manuel Santos, uno de sus principales contradictores políticos y quien lo sucedió en el cargo, no fue la excepción.

“La absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá debe ser recibida con respeto. Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida”, aseguró el expresidente en su cuenta de X.

