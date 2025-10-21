Suscribirse

Expresidente Juan Manuel Santos se refirió al fallo sobre Álvaro Uribe y habló de “independencia judicial”, esto fue lo que dijo

Santos aseguró que se deben acatar las decisiones judiciales.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 6:49 p. m.
Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.
Juan Manuel Santos se refirió a la sentencia sobre Álvaro Uribe. | Foto: SEMANA

El país político y judicial estaba pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe. El exmandatario Juan Manuel Santos, uno de sus principales contradictores políticos y quien lo sucedió en el cargo, no fue la excepción.

“La absolución del expresidente Uribe por parte del Tribunal Superior de Bogotá debe ser recibida con respeto. Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida”, aseguró el expresidente en su cuenta de X.

Se trata del mensaje más neutro que han enviado los expresidentes. En el caso de Iván Duque exaltó la decisión judicial y respaldó al líder del Centro Democrático, mientras que el presidente Gustavo Petro criticó la decisión judicial.

