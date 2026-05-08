Imputación al general (r) Zapateiro: Fiscalía revela la identidad de las víctimas y los hechos de presunto acoso sexual

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia reveló en la imputación de cargos la identidad de las víctimas y los hechos por los que se le acusa al general Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional, por el delito de presunto acoso sexual.

Cero y van dos: la Fiscalía intentará nuevamente imputar al general (r) Zapateiro por acoso sexual

El fiscal del caso reveló que las mujeres denunciantes en contra del alto exoficial fueron la sargento Lina Suárez y la abogada Liliana Zambrano, pareja del general Luis Esparza, quienes habrían sufrido todo tipo de “pretensiones de índole sexual” por parte del excomandante del Ejército Nacional.

La imputación contra Zapateiro expuso que, cuando era comandante del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares (Ccoes), tuvo varios comentarios y gestos que “excedían” la interacción profesional e institucional que debía tener con la sargento Suárez.

La Fiscalía explicó que el entonces general, refiriéndose a la apariencia física de la suboficial, utilizaba “expresiones como eres bonita, eres hermosa, sugiriéndole que se arreglara o que se pusiera bella, así como formulándole preguntas e insinuaciones de tipo cuándo nos vemos, cuándo vamos a salir”.

Para el ente investigador, esas actuaciones del alto exoficial en un contexto laboral terminaban generando un “ámbito personal con finalidad sexual e íntima”, pero lo grave es que esas situaciones se habrían vuelto reiterativas en espacios propios del entorno laboral.

“Usted, señor general Zapatero Altamiranda, aprovechaba momentos en los que quedaba a solas con Lina Suárez Londoño para desplegar comportamientos de connotación sexual no consentida, consistentes en observarla de manera persistente, lasciva e insinuante, de pies a cabeza, especialmente al compartir el ascensor, acompañado de comentarios hostigantes en los que resaltaba su gusto por Lina y su interés de verse fuera de las instalaciones militares”, detalló el fiscal.

Los señalamientos contra Zapateiro, quien estuvo hasta hace poco como uno de los apoyos visibles dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella, también lo responsabilizan de supuestamente usar su posición de “poder, jerarquía y autoridad” para hacerle invitaciones de carácter personal a la sargento Suárez, quien para ese momento era su subordinada.

Uno de los hechos más graves, según la Fiscalía, fue cuando Lina Suárez terminó excluida del proceso para convertirse en oficial de las FF. MM. tiempo después de que no accedió a las “pretensiones de índole sexual” que le habría sugerido el entonces comandante del Ccoes.

“Lina Suárez fue contactada por el mayor Vargas Garnica, su ayudante general Zapateiro, en donde el mayor le solicitó enviar el número de radicado de las carpetas relacionadas con el proceso que adelantaba para escalafonarse, a lo que ella accedió. Tres días después de dicha comunicación, fue excluida del proceso de ingreso a la Escuela Militar de Cadetes, pese a haber superado las pruebas físicas y académicas, pues obtuvo calificaciones desfavorables en las evaluaciones psicológicas”, explicó el fiscal.

Pero paralelamente, según la Fiscalía, “usted, señor Zapateiro, en realización ante la negativa de Lina Suárez a acceder a sus pretensiones de índole sexual en el año 2021, profirió en distintas oportunidades en las que compartían, expresiones descalificantes dentro de las instalaciones militares orientadas a cuestionar la capacidad profesional de Suárez al manifestarle ‘usted tiene un problema mental, es usted la que tiene que corregir su problema institucional’”.

La denuncia de Liliana Zambrano

Liliana del Pilar Zambrano es abogada con maestría en ciberseguridad y pareja del general Luis Esparza. Para la época de los hechos, años 2021 y 2022, ella era asesora jurídica del Comando Cibernético de las FF. MM., lo que implicaba una interacción permanente con oficiales de alto rango de la institución.

En ese momento, el general (r) Zapateiro ya era el comandante del Ejército Nacional y, según la Fiscalía, esa posición de “poder real y efectivo” dentro de la estructura de mando llevaba a Liliana Zambrano a depender funcionalmente de él.

Todo empezó cuando, en medio del evento Cátedra Estratégica en agosto de 2021, Zapateiro habría obtenido el número personal de la mujer sin su consentimiento, pero a partir de ese momento iniciaron comunicaciones directas a través de WhatsApp.

Así fue como el entonces comandante del Ejército comenzó a escribirle a Zambrano expresiones como “se veía muy hermosa en el evento, me encanta tu pelo, mándame tu última foto del celular, patrón, que coincide con el pedimento que se le hacía a Lina, así como solicitándole de manera reiterada su experiencia física”, indicó el fiscal del caso.

El ente investigador también expuso que desde ese momento inició una serie de mensajes y llamadas del exoficial hacia Liliana Zambrano con insinuaciones personales, solicitudes de verse a solas y expresiones que también habría utilizado con la sargento Suárez.

El caso se fue escalando cuando el entonces general le habría pedido fotos y videollamadas para que exhibiera su cuerpo y hasta en un momento le advirtió que había personas que estaban buscando la manera de denunciarlo por este caso.

El general (r) Eduardo Zapateiro estuvo presente durante toda la diligencia que se realizó en el Tribunal de Bogotá y finalmente se declaró inocente por el delito de presunto acoso sexual por el que lo señala la Fiscalía. El proceso seguirá su curso.