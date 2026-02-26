Nación

Colombia bajo múltiples alertas: incendios, deslizamientos e inundaciones marcan el panorama climático de hoy 26 de febrero

Riesgos por incendios, deslizamientos e inundaciones afectan a cientos de municipios.

Margarita Briceño Delgado

26 de febrero de 2026, 6:36 a. m.
Ciudades bajo vigilancia: Bogotá y principales capitales registran nubosidad variable y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas.
Ciudades bajo vigilancia: Bogotá y principales capitales registran nubosidad variable y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas.

El Ideam reporta que varias regiones del país enfrentan alertas por fenómenos climáticos extremos: bajante de ríos, lluvias intensas y posibles deslizamientos.

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante los cambios meteorológicos.

Así será el comportamiento del clima en Colombia

En las últimas horas, a pesar de una ligera reducción de nubosidad en algunas zonas, persisten lluvias moderadas a fuertes en regiones como el sur de Nariño, Amazonas, Pacífico y oriente de Antioquia, incluso con actividad eléctrica en algunos sectores.

En ciudades principales del país se prevén variaciones climáticas:

  • Bogotá: Tiempo mayormente seco con posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, especialmente en el occidente de la ciudad.
  • Barranquilla y Cartagena: Predominio de tiempo seco con cielo parcialmente nublado.
  • Medellín: Mañana tranquila con probabilidad de lloviznas por la noche.
  • Cali: Mayor probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche.

El Ideam estima que las lluvias continuarán con intensidad en amplias zonas del Pacífico y Amazonía, además de sectores específicos de la región Andina y el Caribe.

Estas condiciones podrían generar incrementos significativos en los caudales de ríos y quebradas, con riesgo de inundaciones y deslizamientos.

El pronóstico oficial indica lluvias ligeras y moderadas en varias localidades de Bogotá durante la tarde y la noche, con temperatura máxima de 19 °C.
Las lluvias de variada intensidad se concentran en el Pacífico y la Amazonía, mientras varias regiones del país permanecen bajo alerta por posibles inundaciones y deslizamientos, según el más reciente pronóstico del Ideam Foto: Getty Images

Alerta por deslizamientos: cientos de municipios en riesgo

El Ideam ha advertido que centenares de municipios en el país se encuentran en niveles de alerta por deslizamientos de tierra, como consecuencia de las lluvias intensas que han saturado los suelos.

En el último reporte técnico se menciona que al menos 133 municipios están en alerta roja, con énfasis en regiones como Antioquia, Cauca y Nariño, donde la posibilidad de movimientos en masa en zonas montañosas aumenta significativamente.

Este patrón coincide con reportes periodísticos que señalan la presencia de centenares de municipios con alertas activadas por deslizamientos e inundaciones.

Esto debido al comportamiento atípico de las lluvias en los últimos días.

Las áreas hidrográficas del país también reflejan un clima de riesgo. De acuerdo con los niveles de alerta hidrológica reportados, el sistema fluvial presenta condiciones que podrían generar inundaciones y crecidas súbitas:

  • Cuenca Magdalena‑Cauca: Hay diversas alertas que van desde roja hasta amarilla, indicando probabilidad de inundaciones y crecidas de ríos.
  • Región del Pacífico y Caribe: Se mantienen alertas rojas y naranjas en varias partes, asociadas con precipitaciones intensas y posibles desbordamientos.
  • Amazonía: Aunque predomina el nivel naranja y amarillo, la presencia de lluvia persistente genera atención constante.

Las condiciones meteorológicas afectan también las zonas costeras:

  • En el Mar Caribe, se mantiene alerta naranja por viento fuerte y oleaje elevado, junto con alerta amarilla por tiempo lluvioso en sectores del suroccidente.
  • En el Pacífico colombiano, persiste alerta amarilla por viento y oleaje, junto con condiciones de lluvia que pueden intensificarse.

Estas alertas son fundamentales para actividades marítimas, pesca artesanal y navegación comercial, pues anticipan condiciones adversas en el mar.

