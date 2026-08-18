Gustavo Moreno asumió la defensa del alcalde de María La Baja por el caso Sierra Nevada

Gustavo Moreno Abogados Penalistas informó que asumió la representación judicial de Ramiro González Mancilla, alcalde de María La Baja, Bolívar, en las actuaciones relacionadas con el denominado caso ‘Sierra Nevada’.

A través de un comunicado, la firma señaló que ejercerá una defensa técnica e independiente, con respeto por la administración de justicia y las autoridades encargadas de adelantar las actuaciones correspondientes.

“La existencia de una investigación o actuación judicial no equivale a una declaración de responsabilidad. La presunción de inocencia, el debido proceso, la contradicción probatoria y el derecho de defensa no son concesiones: son garantías esenciales del Estado de Derecho y deben respetarse en todos los casos, independientemente de su exposición pública o mediática”, indicó la firma.

La defensa señaló que concentrará su labor en los escenarios judiciales, donde examinará los hechos, las pruebas y las actuaciones procesales, además de ejercer los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.

Asimismo, manifestó su respeto por el trabajo de los organismos de investigación y de los medios de comunicación, pero consideró necesario diferenciar entre los hechos acreditados, las hipótesis investigativas y las responsabilidades establecidas judicialmente.

“La defensa hablará jurídicamente en los expedientes y comunicará públicamente únicamente aquello que resulte necesario para garantizar información precisa y evitar que un proceso judicial se convierta anticipadamente en una condena pública”, agregó el comunicado, firmado por Gustavo Moreno Rivera, abogado penalista.

El caso ‘Sierra Nevada’

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, una investigación dejó al descubierto un presunto esquema de corrupción relacionado con contratos del Sistema General de Regalías, cuyos recursos superarían los 3 billones de pesos y que estarían vinculados al Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’.