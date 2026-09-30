Gobierno ordena cierre de zona donde permanecen desmovilizados en Putumayo pese a decisión judicial que había frenado la medida

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella volvió a ordenar el cierre de la zona habilitada en Valle del Guamuez, Putumayo, donde permanecen desmovilizados de los Comandos de la Frontera, pese a que una decisión judicial había frenado la medida inicial.

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La determinación quedó consignada en la Resolución 215 del 29 de septiembre de 2026, expedida después de que un juez suspendiera, el pasado 24 de septiembre, provisionalmente los efectos de la resolución con la que inicialmente se había dispuesto el cierre del lugar.

Según informó Blu Radio, actualmente permanecen allí 66 desmovilizados, cuya salida está prevista entre el 1 y el 2 de octubre mediante un procedimiento gradual y con acompañamiento de una comisión humanitaria.

El lugar corresponde a una Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT), un espacio dispuesto para la estadía temporal de integrantes de estructuras armadas en el marco de procesos adelantados con el Gobierno.

Un juez había frenado el cierre

La controversia comenzó luego de que el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís admitiera una tutela presentada por desmovilizados de los Comandos de la Frontera y suspendiera temporalmente los efectos de la Resolución 389 del 9 de septiembre, que contemplaba el cierre de la zona para el 30 de septiembre.

Los accionantes argumentaron que terminar el funcionamiento del lugar sin tener definidas las condiciones para su salida podría poner en riesgo los derechos a la vida, seguridad e integridad de los excombatientes.

La suspensión fue decretada como una medida provisional mientras el despacho judicial adopta una decisión de fondo sobre la tutela.

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Defensoría pide intervención urgente

Tras conocerse la nueva resolución del Gobierno, la Defensoría del Pueblo solicitó al juzgado ampliar la medida cautelar para que también cobije esta decisión.

La entidad busca que se definan las garantías para las personas que permanecen en el lugar antes de que se ejecute su salida.

Ahora deberá establecerse cuál es el alcance de la suspensión judicial frente a la nueva resolución expedida por el Gobierno y qué ocurrirá con los desmovilizados que todavía permanecen en Valle del Guamuez.