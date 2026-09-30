La lujosa casa donde fue capturada alias Lina, extraditable que al parecer lavaba dinero del Clan del Golfo

Operativo de captura del CTI y el Ejército contra alias Lina, presunto eslabón del Clan del Golfo. Foto: Ejército

El Gaula Militar capturó en las últimas horas a una presunta lavadora de dineros del Clan del Golfo. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades judiciales y el expediente de la capturada, es una “presunta integrante de una red de lavados de activos y enriquecimiento ilícito, producto del lavado de dinero, proveniente de economías criminales del Clan del Golfo”.

Para lograr la captura de la implicada en presuntas actividades ilícitas del Clan del Golfo, las Fuerzas Militares pusieron en marcha un plan de trabajo, que consistía en lograr la ubicación de la mujer, clave en lo que serían presuntas operaciones de lavado de activos para favorecer a la estructura narcotraficante.

La captura de alias Lina se da en medio de una ofensiva militar en contra de los presuntos eslabones de las organizaciones de alto impacto.

Otro de los casos reportados y que conoció SEMANA es la captura de alias JP, quien supuestamente estaba trabajando para las estructuras de alias Iván Mordisco.

El reporte de las autoridades militares señala que esta persona desarrollaría actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Asimismo, al parecer estaría vinculada con integrantes de la Estructura Carolina Ramírez, facción Iván Mordisco, “Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez”, particularmente en actividades asociadas a economías ilícitas.

“Presuntamente, su función dentro de esta estructura consistiría en la compra de clorhidrato de cocaína producido en la zona limítrofe entre Colombia y Perú”, indicaron las fuentes militares.

Las autoridades en el expediente en contra de alias JP no descartaron que sus alianzas con grupos ilegales fueran más allá de las fronteras colombianas.

“De igual manera, tendría vínculos con el grupo denominado Alianza del Perú, con incidencia en actividades de delincuencia organizada transnacional (DOT), relacionadas con el embarque y transporte de clorhidrato de cocaína desde la República del Perú con destino a Europa”, indicaron las fuentes. Los dos capturados quedaron a disposición de autoridades competentes.