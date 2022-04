21 organizaciones de la reserva activa de las Fuerzas Militares están con Gustavo Petro

Los candidatos a la Presidencia de Colombia, a 30 días de las elecciones, siguen haciendo campaña e intentado agrupar la mayor cantidad de votos que les permita llegar a dirigir el país durante los próximos cuatro años. Este viernes 29 de abril, más de 800 miembros de 21 organizaciones de la reserva activa de las Fuerzas Militares manifestaron en Cali su apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez.

Este hecho se suma a la llegada de más de 500 militares en retiro que, a principios de marzo, se reunieron en Bogotá con el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, para impulsar su aspiración para llegar a la Casa de Nariño.

El militar retirado Alfonso Manzur Arrieta, desde el Hotel Stiwak, señaló que este es el momento para presenciar un cambio en la nación. “Hacemos un llamado al resto de organizaciones de la reserva activa que apoyan a la muerte y un ciclo de violencia interminable. Es el momento de recapacitar y aportar a un cambio positivo para nuestros jóvenes”.

Añadió: “Les queremos expresar que son los únicos candidatos que recogen la verdadera necesidad de nuestros soldados. Por eso, este manifiesto no es un simple apoyo a la campaña, sino un apoyo al soldado que se encuentra sin piernas, que no ha podido estudiar, que no ha tenido oportunidades en la vida sino la de tomar un fusil”.

Reservas y veteranos de las fuerzas militares presentes con el Cambio por la Vida. pic.twitter.com/1ENk42SPop — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2022

En el evento intervinieron tanto Francia Márquez como Gustavo Petro. “Este es un pacto por la vida, es un pacto por la paz. Colombia los necesita a ustedes, militares de la reserva y en retiro, pero también necesita hoy a los que están combatiendo, necesita a los policías, los que están persiguiendo jóvenes. Reconciliar y sanar será una tarea de todos los colombianos y colombianas”, aseveró Márquez.

Petro, por su parte, criticó la doctrina del enemigo interno en Colombia. “La doctrina del enemigo interno ha llevado a la fuerza pública a ser juzgada, y a sus integrantes a ser procesados por crímenes de guerra”.

Organizaciones que se sumaron a Gustavo Petro y Francia Márquez

1. Reservas Unidas de Cali

2. Asociación de policías “Dios y Patria”

3. Asociación de Oficiales y Suboficiales de Cundinamarca

4. Militares y policías por Colombia

5. Soldados profesionales del Valle del Cauca

6. Asociación de Reservistas de la Infantería de Marina “La voluntad todo lo supera”

7. Asociación de Reservistas del Caribe

8. Asociación de Sargentos del Ejército

9. Cooperativa de Reservistas de Colombia

10. Fundación Reservas y Familias de la Reserva

11. Asociación de Reservistas Artilleros del Huila “Deber antes que vida”

12. Asociación de Soldados Profesionales “Paso de Vencedores”

13. Asociación de Retirados del Valle

14. Red de Veteranos por la Paz

15. Unión de Reservistas de Nariño

16. Asociación de Militares Retirados de Risaralda

17. Asociación de Retirados del Ejército Nacional “Gloria al Soldado”

18. Reservistas Escuderos de la Patria

19. Reserva Activa del Pueblo

20. Causa Contraguerrilla “Atila 1″ Ejército de Colombia

21. Veteranos por Colombia

Un sector de las bases liberales anunció su adhesión a la campaña de Gustavo Petro

A pesar de la decisión del expresidente César Gaviria de manifestar su apoyo a Federico Gutiérrez, la campaña de Gustavo Petro comienza a ganar terreno en las bases del Partido Liberal. En la mañana de este jueves, Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco anunciaron la adhesión de sindicalistas de origen liberal provenientes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y Fecode.

En la rueda de prensa del anuncio, el primero en hablar fue Francisco Maltés, presidente de la CUT y miembro del Comité Nacional del Paro. El dirigente aseguró que, de los más de 1,4 millones de afiliados a las organizaciones sindicales, varios se identifican con fuerzas políticas.

#AEstaHora iniciamos encuentro con liberales progresistas y sus bases que se suman a la campaña de @petrogustavo y @FranciaMarquezM. Nos acompañan quienes han representado al Partido L como congresistas, diputados, concejales, líderes sociales y académicos.@velascoluisf pic.twitter.com/TCN3rx7Dha — Alfonso Prada (@alfonsoprada) April 28, 2022

“Hemos tomado la decisión, los sindicalistas liberales, de adherir al compañero Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidenta. Toda vez que consideramos que el señor Fico Gutiérrez representa la continuidad de las políticas sociales y laborales del presidente Duque”, dijo Maltés.