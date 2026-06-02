Un nuevo caso de presunta corrupción administrativa se habría presentado en el Ejército con un subteniente. Un grupo de 39 militares decidieron no quedarse callados y denunciar ante autoridades penales al oficial.

Los militares tenían que para que les asignaran permisos, según la denuncia penal. Foto: Francisco Calderón

De acuerdo con las pruebas recopiladas por la Fiscalía Penal Militar, el subteniente, al parecer, exigía dinero a los militares para concederles permisos.

“En desarrollo de acción judicial liderada por la Fiscalía 2210 Especializada y su equipo de Policía Judicial, fue materializada la orden de captura contra un oficial adscrito al Batallón de Servicios No. 23 de Pasto, con el propósito específico de hacer efectiva la medida de aseguramiento intramural impuesta en su contra dentro de una investigación por presuntos actos de corrupción”, detalló la Fiscalía Penal Militar.

Agregó la autoridad judicial que: “de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados en la investigación, el uniformado habría exigido a 39 soldados la suma de $50.000 a cada uno, presuntamente a cambio de concederles más días de permiso durante el mes de diciembre de 2025″.

La Justicia Penal Militar informó sobre la captura de un oficial del Ejército. Foto: Justicia Penal Militar

La investigación detalló que: “según la información obtenida, los pagos se habrían realizado mediante transferencias a su cuenta personal, así como por medios electrónicos y en efectivo”.

“La investigación, adelantada desde enero de este año, permitió recaudar elementos materiales probatorios y evidencia física que darían cuenta de la presunta conducta atribuida al oficial”, agregó la Fiscalía Penal Militar.

Con el material recaudado indicó la Fiscalía Penal Militar que: “el análisis de ese material investigativo permitió sustentar la solicitud presentada ante el Juzgado 1717 Control de Garantías para la expedición de la orden de captura correspondiente”.

Varios militares denunciaron actos de corrupción de un oficial. Foto: SEMANA

Es de anotar que este no es el primer caso que la Fiscalía Penal Militar captura a un oficial por presuntos hechos de corrupción. De acuerdo con la autoridad judicial, en ocasiones anteriores se han registrado hechos similares en donde los afectados han preferido denunciar que seguir accediendo a los abusos de los oficiales que se aprovechan de sus cargos para cometer los presuntos actos de corrupción.