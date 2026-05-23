¿Elefantes blancos? la historia del contratista que se ganó obras en el Ejército por más de $52.000 millones que no han sido entregadas

¿Elefantes blancos? Esa es la pregunta que se hacen militares activos que ven cómo en las instalaciones del Ejército hay obras abandonadas. Proyectos que entregó la institución bajo una modalidad conocida como “llave en mano”, con la que les dieron a contratistas obras para ejecutar por miles de millones de pesos, y que, al día de hoy, están en ruinas.

Uno de los casos que ha causado más indignación en la institución militar tiene que ver con el del contratista Yeiner Rafael Sierra Sandoval, quien se ganó una licitación por más de 33.000 millones de pesos.

Este contratista asumió el diseño y la construcción de dos alojamientos para tropa en la Escuela Militar de Soldados Profesionales, así como varias aulas para la misma institución.

El contrato se pactó para que las construcciones se hicieran durante 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, al día de hoy, lo que se ve son obras inconclusas y miles de millones entregados al contratista.

Fotos y documentos en poder de SEMANA reflejan la gravedad de lo que viene ocurriendo en el Ejército con millonarias obras. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Sierra Sandoval se ganó varios contratos con el Ejército, como lo prueban documentos en poder de SEMANA. El más grande de ellos es el de 33.000 millones. Pero también logró otros proyectos por 8.540 millones de pesos para construir una piscina olímpica, que, como reveló SEMANA, tenía un plazo de ocho meses de ejecución y, luego de tres años, sigue en obra sin ser entregada.

Pero la suerte de Sierra Sandoval no paró ahí. El contratista se ganó otra millonaria licitación, esta vez por un valor de 10.612 millones de pesos. Para este caso, tenía que ejecutar obras de mantenimiento en instalaciones militares de Tolemaida (Cundinamarca), Florencia (Caquetá), Ipiales (Nariño) y Neiva (Huila).

Los consorcios en los que aparece como representante legal Yeiner Sierra Sandoval agruparon tres contratos con el Ejército por un valor superior a los 52.000 millones de pesos.

Los tres presentan retrasos, pero lo más grave es que, según fuentes del Ejército, por el proyecto de 33.000 millones de pesos, el contratista recibió más de 8.000 millones y no ha entregado ninguna ni algún avance importante. Este contrato se dividió en dos frentes. El primero, para el diseño y construcción de dos alojamientos de tropa. El segundo, para el diseño y construcción de aulas en la Escuela Militar de Tolemaida.

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Desde el Ejército confirmaron que uno de los frentes quedó apenas en la etapa de diseño, mientras que el segundo registra un avance mínimo. Ante los graves retrasos, SEMANA consultó al contratista Sierra Sandoval para conocer las razones de los incumplimientos.

El contratista atribuyó los problemas a la planeación en el Ejército de las obras que fueron contratadas. “Se puede verificar la existencia de problemas de indefinición técnica, planeación insuficiente, condiciones logísticas, liberación y entrega de zonas”. Además, dijo que se presentaron “cambios durante la ejecución por suspensiones, interrupciones, dificultades de pago y restricciones presupuestales”.

Pero el caso de las obras de Sierra Sandoval es particular debido a que se ganó los contratos bajo la polémica modalidad “llave en mano” y mediante la licitación tradicional. En todos los casos, sus proyectos presentan retrasos y no han sido entregados al Ejército.

Sin embargo, el contratista negó cualquier irregularidad en el manejo de los recursos públicos. “No existe ningún detrimento. Por el contrario, solicitamos la participación de la Contraloría General de la República, y las empresas que represento han cumplido a cabalidad con sus obligaciones contractuales”, afirmó.

El Ejército y el contratista se culpan mutuamente de los graves problemas con el contrato por 33.000 millones de pesos para obras que se quedaron en el papel. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Al contratista Yeiner Sierra Sandoval, el Ejército le adjudicó obras por más de 50.000 millones de pesos. Ya recibió millonarios pagos y los proyectos siguen inconclusos. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Pero la situación de Sierra Sandoval parece complicarse. Un documento conocido por SEMANA sobre los contratos entregados con la modalidad “llave en mano” que ha entregado el Ejército entre 2023 y 2024 pone sobre la mesa un pálido panorama.

En total fueron seis contratos por un valor que supera los 52.000 millones de pesos. Los seis fueron entregados a diferentes contratistas, pero el de mayor valor se lo llevó Sierra Sandoval. Se trata del ya nombrado de 33.000 millones de pesos.

En el documento en poder de SEMANA, el Ejército revela que, tras los incumplimientos, el mencionado contratista se encuentra en proceso administrativo sancionatorio.

En otro documento, el Ejército cuestionó la entrega de contratos bajo la modalidad “llave en mano”, al considerar que la entidad les estaba dando el control total a los contratistas para desarrollar las obras, por lo que recomendó evitar la contratación bajo esta estrategia de obra.

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El análisis del Ejército refleja un panorama grave para los intereses económicos de la institución: “Se ha evidenciado que cuando se contrata bajo esta forma de pago, los contratistas en general presentan estudios y diseños deficientes, ocasionando que el proceso de aprobación se convierta en un bucle definido por entregables mal elaborados”.

Añade el Ejército en el documento que “terminan repetidamente siendo razonablemente rechazados por el área de diseño del Comando de Ingenieros, generando retrasos en los proyectos y agotando la capacidad técnica y administrativa de la entidad”.

Construcciones sin terminar que pertenecerían al Ejército. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El propio Ejército pidió llamar al orden al personal militar que participó en las obras entregadas a Sierra Sandoval, pues en algunos casos las obras estaban abandonadas para el contrato de los 33.000 millones.

“Se evidenció un incumplimiento parcial del Contrato n.º 323-Cenacingenieros-2023, en el frente 1, con un plazo de ejecución pactado hasta el 31 de mayo de 2025, el cual se encuentra expirado y no tiene modificatorio de prórroga del contrato ni la entrega final de la obra, con un avance de ejecución inferior al 1 por ciento”, señaló el Ejército.

Otras infraestructuras sin concluir. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Además, la institución castrense encontró una grave falencia en la elaboración del contrato de los 33.000 millones de pesos, pues no especificó los tiempos de entrega de las obras. “No especificar plazos para cada etapa (estudios y diseños, permisos y licencias, y ejecución de obra) generó el riesgo de que el contratista no ejecutara cada una de ellas en el tiempo planeado y requerido por la entidad”, advirtió el Ejército durante una inspección hecha a las obras “llave en mano” y a otras licitaciones que presentaban graves retrasos, poniendo en riesgo los recursos públicos.

Tras las denuncias de SEMANA, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó y no descartó que se trate de posibles hechos de corrupción. “En este caso, como en muchos más, nuestro Ejército identificó y actuó frente a actos irregulares de acuerdo con el deber ser”, dijo el ministro Sánchez.

La respuesta del funcionario se dio luego de que el Ejército reaccionara a la denuncia hecha por SEMANA. La institución militar explicó que, tras la gravedad de lo encontrado en las inspecciones hechas a los contratos, se tomó la decisión de trasladar las respectivas denuncias a los entes de control y autoridades judiciales.

“El Ejército compulsó copias a la justicia penal militar y policial para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar”, señaló el Ejército.

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La institución también reveló que se abrieron cuatro investigaciones disciplinarias internas: “Ello en aras de verificar la responsabilidad individual de cada uno de los funcionarios que participaron en los procesos contractuales que son hoy objeto de cuestionamiento”.

SEMANA consultó con fuentes de la justicia penal militar e indicaron que algunos de los casos fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación.