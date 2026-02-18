La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, denunció que 19 obras de hospitales que prometió entregar el presidente Gustavo Petro durante su gobierno estarían retrasadas y en riesgo de convertirse en elefantes blancos.

“19 hospitales que el Gobierno de Gustavo Petro prometió entregar entre el año 2023 y 2026 se han convertido en elefantes blancos. Estamos hablando de más de medio billón de pesos comprometidos en infraestructura hospitalaria con más de 150.000 millones de pesos ya desembolsados a los constructores”, denunció la congresista.

Según dijo, algunos de estos proyectos tendrían el 0 % de avance y no habrían iniciado obra a pesar de que estas debían arrancar en el 2023.

Uno de los casos más relevantes es el hospital de alta complejidad en Córdoba, departamento donde hoy se vive una emergencia climática por el frente frío. Ese proyecto tiene un valor cercano a los 18.000 millones de pesos.

“Hoy, tres años después, la obra no está terminada. Aún así hay un desembolso de 9.000 millones de pesos”, dijo la candidata al Senado.

Otras de las obras que tendrían problemas similares son un centro médico en Chitagá, Norte de Santander, y el hospital de Santa Rita en La Guajira.

“Debían entregarse a finales del año 2024. Los constructores recibieron considerables anticipos y hoy no los han entregado”, reclamó la congresista.

Crisis en el sistema de salud ha aumentado el gasto de los hogares: ahora deben pagar más por servicios y medicamentos

Por su parte, está el caso del hospital de Miraflores en Guaviare que recibió cerca de 9.000 millones de anticipo y hoy registra 0 % de avance físico.

Hay otras obras de centros médicos en departamentos como Huila, Chocó, Cesar, Cauca, entre otros, en el que se acumularían desembolsos de más de 38.000 millones de pesos que debían ser entregados a finales del 2025 y eso no ha sucedido.

Además de esos atrasos de los 19 proyectos, Miranda habló de varias alertas relacionadas a los contratistas que podrían configurarse en hechos de corrupción.

Por ejemplo, en el caso de Soacha el consorcio estaría vinculado a otras denuncias de elefantes blancos en los departamentos de Cesar, Tolima y Santander.

La candidata al Senado generó la alerta por la posible pérdida de recursos. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Hay una alerta gravísima. Está la construcción de infraestructura del hospital de San Martín, al igual que la de San Agustín, Huila. Curiosamente comparten el mismo constructor, el representante legal del consorcio es Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto, que fue señalado por las autoridades como uno de los cerebros del escándalo de Vitalogic, caso por el cual fue condenado Rodolfo Hernández”, reclamó Miranda.

La candidata al Senado dijo que este consorcio ha recibido anticipos por estos dos proyectos de infraestructura por más de 20.000 millones de pesos y hoy no llegarían al 100 % de ejecutado. Debían ser entregados antes de terminar el 2025.

“En total estos 19 proyectos suman más de medio billón de pesos de los cuales se han desembolsado y hay riesgo de perder 157.000 millones de pesos de anticipo”, afirmó Miranda.

La congresista le pidió a los entes de control que puedan verificar estos proyectos.