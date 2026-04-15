“Jamás seré uribista”: crece tensión entre Katherine Miranda y exsecretario de Gobierno de Claudia López

Una fotografía de la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, junto a la candidata presidencial, Paloma Valencia, en la noche del martes, 14 de abril, en los pasillos del Congreso, generó una tormenta política.

Miranda respaldó a Gustavo Petro en la recta final de la campaña presidencial del 2022, pero se convirtó en una de sus más acérrimas contradictoras. Ahora, decepcionada de la izquierda, decidió respaldar a Paloma Valencia en su carrera por la Presidencia.

Uno de sus más acérrimos críticos fue Luis Ernesto Gómez, el exsecretario de Gobierno de la exalcaldesa Claudia López, quien también tiene cercanía con la Alianza Verde, pero hoy es opinador en Blu Radio.

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial, junto a Katherine Miranda, congresista de la Alianza Verde, el 14 de abril de 2026, en Bogotá Foto: Foto de @mirandabogota publicada en Instagram

“Lo de Katherine Miranda es extrema incoherencia. Hace cuatro años gritaba arengas indígenas y era jefa de debate de Petro. Ahora la vemos al lado de Uribe, a quien tanto criticó. Consejo para Paloma Valencia: cuidado con ese apoyo, dados los antecedentes de lealtad de la representante”, escribió Gómez en su red social X.

Miranda, visiblemente molesta, no se quedó callada y le respondió a Gómez, cercano al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Por lo menos yo tuve el coraje de ser oposición a este Gobierno, cosa que usted no ha hecho”, le manifestó Miranda.

Katherine Miranda y Paloma Valencia. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Paloma Valencia

Y siguió: “Estoy del lado del liderazgo colectivo que representan Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, David Luna, etc. Como lo he hecho en estos cuatro años”.

Y remató: “No seré jamás uribista, soy mockusiana. Y esto no me impide construir en la diferencia. Su tema conmigo es personal, hasta sus compañeros de mesa (en Blu Radio) se lo dijeron”.

Y es que en la estación radical, Luis Ernesto Gómez dijo que la movida política de Miranda es “un triple salto mortal”.

Lo ocurrido, según él, “es un oportunismo y extrema coherencia. Mire cómo sonríe a la cámara con Paloma Valencia y hace cuatro años estaba con la pañoleta del Cric diciendo ‘fuerza fuerza, vamos por la revolución’. Extrema hipocresia”.

En la mesa de trabajo de Blu Radio, el comentario del exsecetario de Gobierno generó debate porque varios de los analistas políticos lo cuestionaron porque, tal como lo explicó Katherine Miranda, el hecho de respaldar a Paloma Valencia en esta campaña presidencial no la convierte en uribista.

Luis Ernesto Gómez. Foto: Nelson Cárdenas / Presidencia

En medio de la controversia, Juan Daniel Oviedo, la fórmula vicepresidencial de Valencia, ha sido claro al afirmar que él es un líder político de centro y lo más importante en este momento político es “sumar entre distintos”.

Katherine Miranda, en diálogo con SEMANA, se refirió a su respaldo político presidencial.

“Yo tengo muchas diferencias con Paloma, las tengo desde hace ocho años que nos conocemos, pero es una mujer que ha respetado la independencia, la Constitución y la democracia. Y yo creo que en el momento que está viviendo Colombia, nos tenemos que encontrar en lo fundamental”, destacó la congresista bogotana.

La dirigente política de Alianza Verde enfatizó la necesidad de ser “responsables” por el futuro del país y esto conlleva, desde su visión, tomar decisiones que puede que no se entiendan en un principio. “A mí me duele aceptar que mi tía uribista tenía razón”, expresó.