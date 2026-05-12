Así está la piscina olímpica del Ejército que tenía un tiempo de obra de ocho meses y van más de dos años y nada que la entregan

Tras las reveladoras denuncias de SEMANA sobre obras que contrató el Ejército por más de 60 mil millones de pesos y que no han sido entregadas por los contratistas, se conocieron imágenes de una de ellas que ha causado gran polémica.

Piscina olímpica que el Ejército contrató hace tres años y aún no la terminan. Foto: Suministrada a Semana.

Se trata de una piscina olímpica en el fuerte militar de Tolemaida, que tenía un tiempo estimado de obra de ocho meses y han pasado más de dos años y aún no ha sido terminada.

SEMANA conoció imágenes recientes de la obra que tiene un valor superior a los 8.000 millones de pesos. El contrato se firmó en el 2023 y, dos años después, aún el Ejército no cuenta con la obra.

Tras la revelaciones de SEMANA sobre los atrasos en la construcción, desde el Ejército contestaron que se tiene previsto que la piscina entre en funcionamiento en el segundo semestre de este año.

La inspección del Ejército encontró fallas en la planeación técnica de la piscina olímpica para el Ejército en Tolemaida. Foto: Suministrada a Semana.

Este medio de comunicación reveló un informe de la Inspección General que refleja la pésima planeación técnica del proyecto por parte del Comando de Ingenieros, que ocasionó que se entrara en un tire y afloje con el contratista, alargando los tiempos de entrega de la obra.

“Durante la inspección documental realizada a las carpetas maestras de los contratos n.º 323-Cenacingenieros-2023, n.º 324-Cenacingenieros-2023, n.º 331-Cenacingenieros-2023 y n.º 333-Cenacingenieros-2023,se evidenciaron debilidades en la planeación de los proyectos, las cuales generaron traumatismos durante la ejecución de las obras nuevas y de los mantenimientos de instalaciones”.

La obra de la piscina olímpica tuvo un valor superior a los 8.000 millones de pesos. Foto: Suministrada a Semana.

Agregó la auditoría interna de la inspección que: “durante la inspección documental y física, se logró establecer que la excavación necesaria, de acuerdo con los taludes indicados en el plano ES603, más los retiros requeridos para garantizar el proceso constructivo, demandaba excavaciones y rellenos adicionales a los previstos en el paquete técnico”.

Obras de la piscina olímpica que lleva tres años en construcción en Tolemaida. Foto: Suministrada a Semana.

La Inspección encontró, además, falta de seguimiento al anticipo de más de 4.000 millones de pesos que se le entregó al contratista.