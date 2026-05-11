Clima en Colombia del 11 al 14 de mayo: calor intenso en varias regiones, aunque lluvias intensas tomarán fuerza de nuevo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo comunicado este 11 de mayo sobre el estado del tiempo en Colombia y advirtió que, hasta el 14 de mayo, aunque en varias regiones continuarán las altas temperaturas y el tiempo seco, las lluvias volverán a intensificarse en buena parte del país durante los próximos días.

Mujer murió tras caer de un cuarto piso en Bogotá; no estaba sola y el caso es investigado por las autoridades

Según el pronóstico entregado por la entidad para el periodo comprendido entre el lunes 11 y el jueves 14 de mayo de 2026, las altas temperaturas seguirán afectando principalmente amplias zonas de la región Caribe, el norte de la región Andina y sectores de la Orinoquía.

El Ideam explicó que esta situación se debe a la presencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad y a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, condiciones que favorecerán cielos despejados, mayor radiación solar y una sensación térmica más elevada.

Sin embargo, el panorama cambiaría nuevamente con el avance de la semana. La entidad advirtió que desde la noche de este lunes comenzarán a aumentar la nubosidad y las precipitaciones en diferentes regiones del territorio nacional.

“Finalizando el lunes, se prevé un panorama lluvioso en gran parte del territorio nacional, con variaciones en la intensidad de las precipitaciones”, indicó el Ideam en el comunicado especial.

De acuerdo con el informe, los mayores acumulados de lluvia se registrarían principalmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, además de sectores de la Orinoquía, donde podrían presentarse eventos moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas aisladas.

Para este lunes 11 de mayo, el Ideam pronosticó lluvias de moderada a fuerte intensidad en departamentos como Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Amazonas.

Meteorólogo Max Henríquez lanza advertencia de ola de calor que afecta al país

Aunque entre martes y miércoles habría una leve reducción en la intensidad y cobertura de las lluvias, las precipitaciones continuarían, especialmente en sectores del centro y occidente del país. Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá y Chocó seguirían presentando lluvias intermitentes.

No obstante, para el jueves 14 de mayo volvería a incrementarse la actividad lluviosa en amplios sectores del territorio nacional. El Ideam prevé nuevas precipitaciones fuertes en regiones andina, pacífica, amazónica y sectores de la Orinoquía.

Ante este panorama, la entidad recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a posibles deslizamientos, crecientes súbitas, tormentas eléctricas y vendavales, especialmente en zonas de alta pendiente y corredores viales vulnerables. También pidió evitar actividades al aire libre durante tormentas y revisar el estado de techos, canales y estructuras expuestas a fuertes vientos.