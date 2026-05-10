El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: “Precipitaciones y actividad eléctrica”

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones climáticas para las próximas horas en el país.

Ola de temperaturas más altas de lo habitual en el país; alerta por posibles incendios y menos lluvias a lo largo de mayo

En primer lugar, la entidad indicó que, durante las últimas horas, se han registrado condiciones secas con nubosidad variable, salvo en sectores del occidente de Antioquia, Chocó y noroccidente de Valle del Cauca, donde se observaron lluvias entre moderadas e intensas, acompañadas inclusive de tormentas eléctricas.

Pronóstico del clima para las próximas horas. Foto: Ideam

“También se evidenciaron lloviznas en áreas del sur de Norte de Santander, Boyacá, oriente y sur de Cundinamarca, suroccidente de Tolima, Huila, oriente de Valle, Cauca y Nariño, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Caquetá, Putumayo, Guaviare, occidente de Guainía, Vaupés y Amazonas”, señala el Ideam.

El Ideam señala que para la tarde y noche de hoy domingo se estiman precipitaciones con acumulados entre medios y altos, y actividad eléctrica, en áreas del suroccidente de Córdoba, occidente de Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente de Tolima, sur de Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, oriente y sur de Meta, suroccidente de Vichada, Guaviare, Guainía, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

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“Posibilidad de lluvias ligeras en sectores del norte de Cesar, nororiente de Magdalena, sur de Bolívar, sur de Sucre, Norte de Santander y sur y occidente de Casanare. En el resto del país, incluidas las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado, y probabilidad de elevadas temperaturas del aire”, destaca el Ideam.

Estimado temperaturas en el país. Foto: Ideam

Alertas y recomendaciones.

Buscar un refugio seguro, no exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

A la comunidad en general, a turistas y caminantes, apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio, envases químicos, material combustible que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios.