Ola de temperaturas más altas de lo habitual en el país; alerta por posibles incendios y menos lluvias a lo largo de mayo

El Ideam informó que durante los primeros días de mayo de 2026 gran parte del territorio nacional experimentó temperaturas más altas de lo habitual, con registros cercanos e incluso superiores a máximos históricos en varias regiones del país.
Según la entidad, las mayores anomalías térmicas se presentaron en la región Caribe, el archipiélago de San Andrés y sectores de Boyacá, donde se registraron eventos extremos asociados a olas de calor. Ciudades como Valledupar alcanzaron temperaturas de hasta 38 °C, mientras que Santa Marta llegó a 36,5 °C y San Andrés a 33,7 °C, valores superiores a los promedios históricos de mayo.
Afectaciones para el país
El aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias provocaron un incremento considerable en las alertas por incendios de cobertura vegetal.
Entre el 1 y el 8 de mayo, las alertas amarillas pasaron de 7 a 42 municipios, mientras que las alertas naranjas aumentaron de 0 a 55 y las rojas llegaron a 24 municipios.
La región Caribe concentra cerca del 65 % de las alertas activas, especialmente en departamentos como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre y Norte de Santander, donde persisten condiciones secas y altas temperaturas.
¿Qué se espera para los próximos días?
De acuerdo con el pronóstico del Ideam, las altas temperaturas podrían mantenerse hasta mediados de mayo debido a la permanencia de un sistema anticiclónico sobre el mar Caribe. No obstante, hacia el 12 y 13 de mayo se prevé un aumento gradual de la nubosidad y una disminución paulatina de las temperaturas máximas.
Para ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Riohacha se esperan temperaturas entre 32 °C y 37 °C durante los próximos días.
El Ideam advirtió además que mayo podría presentar lluvias por debajo de lo normal en amplios sectores de las regiones Andina, Caribe y Pacífica, situación que podría prolongar las condiciones secas y aumentar el riesgo de incendios forestales.
“De acuerdo con la predicción climática del Ideam para mayo de 2026, gran parte del país presentaría una disminución de las lluvias frente a los valores normales de la temporada, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Los departamentos más susceptibles a estas condiciones son Antioquia, los del Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar, donde se esperan precipitaciones por debajo de lo habitual para esta época del año”, señala el Ideam.