Ola de temperaturas más altas de lo habitual en el país; alerta por posibles incendios y menos lluvias a lo largo de mayo

El Ideam informó que durante los primeros días de mayo de 2026 gran parte del territorio nacional experimentó temperaturas más altas de lo habitual, con registros cercanos e incluso superiores a máximos históricos en varias regiones del país.

Ideam emitió alerta para el Caribe colombiano por posible golpe de calor y temperaturas extremas en algunas zonas

Según la entidad, las mayores anomalías térmicas se presentaron en la región Caribe, el archipiélago de San Andrés y sectores de Boyacá, donde se registraron eventos extremos asociados a olas de calor. Ciudades como Valledupar alcanzaron temperaturas de hasta 38 °C, mientras que Santa Marta llegó a 36,5 °C y San Andrés a 33,7 °C, valores superiores a los promedios históricos de mayo.

Aumento de alertas por incendios vegetales. Foto: 123 RF / El País

Afectaciones para el país

El aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias provocaron un incremento considerable en las alertas por incendios de cobertura vegetal.

Entre el 1 y el 8 de mayo, las alertas amarillas pasaron de 7 a 42 municipios, mientras que las alertas naranjas aumentaron de 0 a 55 y las rojas llegaron a 24 municipios.

La región Caribe concentra cerca del 65 % de las alertas activas, especialmente en departamentos como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre y Norte de Santander, donde persisten condiciones secas y altas temperaturas.

Ideam advierte calor extremo y temperaturas récord en el archipiélago de San Andrés

¿Qué se espera para los próximos días?

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, las altas temperaturas podrían mantenerse hasta mediados de mayo debido a la permanencia de un sistema anticiclónico sobre el mar Caribe. No obstante, hacia el 12 y 13 de mayo se prevé un aumento gradual de la nubosidad y una disminución paulatina de las temperaturas máximas.

Para ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Riohacha se esperan temperaturas entre 32 °C y 37 °C durante los próximos días.

Anuncian que podrian presentarse menos lluvias en mayo. Foto: Composición Semana/ Getty Images

El Ideam advirtió además que mayo podría presentar lluvias por debajo de lo normal en amplios sectores de las regiones Andina, Caribe y Pacífica, situación que podría prolongar las condiciones secas y aumentar el riesgo de incendios forestales.

“De acuerdo con la predicción climática del Ideam para mayo de 2026, gran parte del país presentaría una disminución de las lluvias frente a los valores normales de la temporada, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Los departamentos más susceptibles a estas condiciones son Antioquia, los del Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar, donde se esperan precipitaciones por debajo de lo habitual para esta época del año”, señala el Ideam.