Atención, Colombia: estas serán las zonas con más lluvia y calor durante las próximas horas

El pronóstico del clima en Colombia para hoy indica una combinación de nubosidad, lluvias localizadas y predominio de tiempo seco en el Caribe, con temperaturas elevadas en varias ciudades.

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Regiones con más lluvias y altas temperaturas

El pronóstico nacional para las próximas 24 horas indica un panorama de lluvias sectorizadas en varias regiones del país.

Las condiciones variarán entre tiempo seco, nubosidad y precipitaciones de intensidad moderada a fuerte.

Las regiones Pacífica, Andina y Amazonia concentrarán los mayores volúmenes de lluvia.

En la región Caribe predominará el cielo entre parcial y mayormente nublado. Habrá tiempo seco en gran parte del territorio. Sin embargo, se prevén lluvias en el sur y centro de la región.

Las lluvias serán moderadas en el sur de Magdalena y Bolívar, y en el occidente de Cesar. En el centro de Bolívar y Córdoba serán ligeras. La mayor intensidad se espera en horas de la noche.

En el mar Caribe colombiano y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dominará el tiempo seco. Habrá escasa nubosidad.

Esta condición se asocia a una masa cálida sobre el mar Caribe.

En la región andina se espera cielo parcial a mayormente cubierto. La mañana y parte de la tarde serán en general secas. Luego aumentará la nubosidad.

Se prevén lluvias entre moderadas y fuertes en Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Tolima, Huila y occidente de Boyacá.

Las precipitaciones se concentrarán en la tarde y noche, con posibles rezagos hacia la madrugada.

En la región Pacífica se pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado. Habrá lluvias moderadas a fuertes en el centro y sur de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

La mayor intensidad se espera en la tarde y la noche. En el océano Pacífico se podrían presentar lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas en el norte de la cuenca.

En la Orinoquía habrá cielo parcial a mayormente cubierto. Se prevén lluvias ligeras a moderadas. Las más intensas se concentrarán en el sur y occidente del Meta, oriente de Vichada y piedemonte llanero. Estas precipitaciones serán más frecuentes en la tarde.

En la Amazonía se espera cielo entre parcial y mayormente nublado. Habrá lluvias moderadas en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés y el piedemonte amazónico. Las mayores intensidades se registrarán en la tarde y la noche.

Barranquilla tendrá tiempo seco y cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. Foto: Getty Images

Pronóstico del clima hoy en las principales ciudades de Colombia

El pronóstico para las principales ciudades del país muestra un comportamiento atmosférico variable.

Habrá predominio de nubosidad, tiempo seco en algunos casos y posibles lluvias hacia horas de la tarde y la noche en otras zonas.

En Barranquilla se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado durante toda la jornada. Predominará el tiempo seco.

La temperatura máxima alcanzará los 34 °C.

En Cartagena se mantendrán condiciones similares, con cielo entre ligero y parcialmente nublado. El tiempo seco será el principal protagonista. La temperatura máxima será de 33 °C.

En Bucaramanga se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado durante gran parte del día. Habrá predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras en horas de la noche. La temperatura máxima será de 28 °C.

En Medellín se espera cielo entre parcial y mayormente nublado.

Predominará el tiempo seco durante gran parte de la jornada. Hacia el final de la tarde y en la noche podrían presentarse lluvias. La temperatura máxima será de 29 °C.

En Tunja se anticipa cielo mayormente nublado durante gran parte del día.

La mañana y parte de la tarde serán secas. Al finalizar la tarde podrían presentarse lloviznas, con posibilidad de extenderse en la noche. La temperatura máxima será de 18 °C.

En Cali se prevén condiciones mayormente nubladas. Podrían presentarse lloviznas y lluvias ligeras e intermitentes durante la jornada.

Hacia la noche se espera un posible aumento en la intensidad de las precipitaciones. La temperatura máxima será de 30 °C.

En Popayán se estiman condiciones mayormente nubladas. Se esperan lloviznas y lluvias ligeras de forma intermitente a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C.