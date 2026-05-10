Desmantelan laboratorio ilegal de drogas sintéticas en Bogotá: operaba en importante zona de rumba de la ciudad

Un golpe a las estructuras criminales urbanas asestó en las últimas horas la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de un operativo de control que se adelantó en la localidad Antonio Nariño, en el sur de la ciudad.

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Las autoridades adelantaron una ‘megatoma’ en la localidad de Antonio Nariño, la cual dejó resultados importantes en materia de tráfico de estupefacientes y comercialización de licor adulterado.

Según informó la institución, se intervinieron 26 establecimientos comerciales abiertos al público, entre ellos los denominados ‘paga diario’, locales de venta de repuestos y expendido de licor.

En medio de estos operativos se capturaron tres personas, las cuales están siendo procesadas por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, tras descubrir un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en una vivienda del sector.

Descubren laboratorio ilegal de drogas sintéticas en el sur de Bogotá. Foto: Policía

Allí se incautaron 850 gramos de marihuana, 163 pastillas de drogas sintéticas, 32 frascos de ketamina, nueve frascos de analgésicos, tres grameras digitales, una prensa manual, 10 celulares y dinero en efectivo.

También fue capturado el propietario de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Restrepo, por el delito de corrupción de alimentos, luego de encontrar 10 botellas de aguardiente adulterado.

Finalmente, se suspendió una actividad comercial por incumplir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, mientras que unidades de Tránsito y Transporte impusieron 10 órdenes de comparendo.