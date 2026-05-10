Fallece Bianca Gambino, una de las voces pioneras de CityTV en Bogotá

Bianca Gambino, reconocida por su papel en los inicios de Citytv y su trabajo en la construcción del formato informativo del canal, falleció dejando un legado en la televisión local de Bogotá.

La televisión colombiana despide a una de las periodistas que estuvo en los inicios de la televisión local moderna en Bogotá.

Se trata de una comunicadora reconocida por haber sido una de las primeras voces en pantalla de CityTV, canal que marcó un antes y un después en el periodismo urbano de la capital.

⚫️Falleció Bianca Gambino, una de las periodistas que marcó los inicios de Citytv: esta fue su labor🔽 https://t.co/uNLr7Wmcfb pic.twitter.com/WYx4TjyxKD — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 10, 2026

Según la información publicada por el medio original, Gambino falleció recientemente, generando reacciones en el sector periodístico por su papel pionero en la construcción del formato informativo del canal,

En especial, en sus primeras emisiones a finales de los años 90, cuando CityTV comenzó a consolidarse como una propuesta distinta centrada en la vida cotidiana de Bogotá.

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