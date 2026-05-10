Bogotá

Fallece Bianca Gambino, una de las voces pioneras de CityTV en Bogotá

La periodista fue parte del equipo fundador del noticiero con el que CityTV inició emisiones en 1999.

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Redacción Semana
10 de mayo de 2026 a las 11:53 a. m.
Bianca Gambino hizo parte del equipo fundacional de CityTV en 1999.
Bianca Gambino hizo parte del equipo fundacional de CityTV en 1999. Foto: Foto: X @LaRedCaracol

Bianca Gambino, reconocida por su papel en los inicios de Citytv y su trabajo en la construcción del formato informativo del canal, falleció dejando un legado en la televisión local de Bogotá.

La televisión colombiana despide a una de las periodistas que estuvo en los inicios de la televisión local moderna en Bogotá.

Se trata de una comunicadora reconocida por haber sido una de las primeras voces en pantalla de CityTV, canal que marcó un antes y un después en el periodismo urbano de la capital.

Según la información publicada por el medio original, Gambino falleció recientemente, generando reacciones en el sector periodístico por su papel pionero en la construcción del formato informativo del canal,

En especial, en sus primeras emisiones a finales de los años 90, cuando CityTV comenzó a consolidarse como una propuesta distinta centrada en la vida cotidiana de Bogotá.

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