Barcelona sorprende al Real Madrid con goles en menos de 20 minutos: Ferran y Rashford hacen temblar el Camp Nou

Una nueva edición del clásico de España entre FC Barcelona y Real Madrid que definió LaLiga. Por la fecha 35, culés y madridistas se vieron las caras en el Camp Nou en un partido que paralizó el mundo por lo que se jugaba. El local en la capital catalana arrasó en el primer tiempo con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres y eso fue suficiente para gritar campeón.

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Un Real Madrid en llamas vs. Barcelona, con LaLiga a tiro: un clásico que define todo en España

Sobre el minuto 9, Marcus Rashford se hizo cargo de un tiro libre de costado, acomodó la pelota y cruzó la pelota al segundo palo para un golazo y así vencer al arquero Thibaut Courtois. La apertura del marcador ya avisaba al Real Madrid y las cosas siguieron su rumbo hasta que llegó el segundo gol del Barca antes de acabar el primer tiempo.

Luego, fue el turno para Ferran Torres al minuto 18, quien aumentó el marcador tras magistral pase de Dani Olmo para el 2-0 final que encaminó al Barcelona a la victoria en el Camp Nou. El local fue mucho más que el Real Madrid y sumó tres puntos más que encaminaron el título esta temporada.

¡¡QUÉ GOLAZO DE MARCUS RASHFORD!! ¡BARCELONA SE PUSO EN VENTAJA Y SE ACERCA AL TÍTULO!



El inglés convirtió de tiro libre el 1-0 ante Real Madrid.@GiraltPablo - Juan Pablo Varsky#ElClasico | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/mIwkUMrTOV — DSPORTS (@DSports) May 10, 2026

Hubo varios detalles que hacían al Barcelona favorito para este clásico, comenzando porque jugaba en condición de local. Por otra parte, Real Madrid no tuvo a Kylian Mbappé por molestias musculares y el equipo fue incapaz de al menos descontar en el marcador en el Camp Nou y acercar la remontada. El equipo blanco cierra una discreta campaña, que comenzó con Xabi Alonso como director técnico y siguió con Álvaro Arbeloa, quien padeció la durísima eliminación en la Copa del Rey por un equipo de la segunda división.

Hansi Flick respira con el título de LaLiga

Ahora bien, pareciera que los sucesos entre semana le pasaron cuenta de cobro al Real Madrid. FC Barcelona aprovechó el bajón del camerino tras la pelea con Federico Valverde y Tchouaméni y volvió el partido un trámite para sumar una victoria clave y ser el campeón esta temporada en el fútbol español, además que también tuvo una dolorosa caída en la Copa del Rey y fue insuficiente su esfuerzo en la Champions League.

Con la victoria ante el Real Madrid, Barcelona le saca 14 puntos de ventaja y con eso le es suficiente para hacerse inalcanzable en LaLiga, además, Hansi Flick puede sacudir un poco la temporada que tuvo un fracaso de por medio en la Champions League. Ganarle a su eterno rival en la historia y con su gente le permite tener el aval para continuar en la siguiente campaña.