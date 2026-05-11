Así estará el clima en Medellín y Antioquia: Ideam entregó el pronóstico para este lunes 11 de mayo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente reporte sobre cómo estará el clima en Colombia durante la jornada de este lunes 11 de mayo.

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: “Precipitaciones y actividad eléctrica”

De acuerdo con el informe, en la ciudad de Medellín habrá presencia de agua; no se descarta que puedan ocurrir lloviznas durante la mañana.

Ya en horas de la tarde y noche, se prevé un cielo mayormente nublado con lluvias que vayan de ligeras a moderadas.

Asimismo, se estima que se tendrá una temperatura máxima de 27 °C.

Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto al departamento de Antioquia, la institución estima precipitaciones que se extiendan de moderadas a fuertes. Este mismo panorama se daría en Santander, Norte de Santander, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Boyacá y Cundinamarca.

“En general, las lluvias se prevén para la tarde y la noche, aunque para Antioquia empezarían desde la mañana”, indicó el Ideam.

Asimismo, se estima que en el norte del Huila, centro de Boyacá y sur del Tolima, que hacen parte de la región Andina, se tenga tiempo seco.

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De acuerdo con el informe, este será el clima para otras ciudades principales:

Barranquilla: A lo largo de la jornada se estima cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 33 °C).

A lo largo de la jornada se estima cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 33 °C). Cartagena: Se estima cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio del tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas en la tarde. (T. máx.: 32 °C).

Se estima cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio del tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas en la tarde. (T. máx.: 32 °C). Bucaramanga: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado. En la tarde son posibles lluvias de ligeras a moderadas que prevalecerían en la noche, aunque disminuiría su intensidad. (T. máx.: 26 °C).

Imagen referencia del clima de Medellín. Foto: Getty Images