El Ideam informó que se prevé un incremento de las lluvias en gran parte de Colombia durante las próximas 24 horas.

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De acuerdo con el pronóstico nacional emitido por el Ideam, se espera que en las próximas 24 horas aumenten los volúmenes de precipitación en varias regiones del país en comparación con el día anterior.

Las lluvias más significativas se concentrarían en la Amazonía, la Orinoquía, el centro-norte de la región Andina, el sur del Caribe y gran parte de la región Pacífica, incluyendo zonas del litoral.

El comportamiento de las precipitaciones estaría marcado principalmente por su desarrollo entre la tarde y la noche.

En el noroccidente andino, así como en sectores de la Amazonía y la Orinoquía, podrían registrarse lluvias desde horas de la mañana.

El Ideam advierte que estas condiciones responden a la dinámica atmosférica actual, que favorece la formación de nubosidad y eventos de lluvia de variada intensidad.

En la región Caribe se prevé predominio de tiempo seco en zonas como La Guajira, el norte del Magdalena y el norte del Atlántico.

Sin embargo, en áreas como la Sierra Nevada de Santa Marta, el oriente del César, el sur de Bolívar y el sur de Córdoba se esperan lluvias entre moderadas y fuertes.

En otros sectores como el golfo de Urabá, Sucre, sur del Magdalena, sur del Atlántico y norte de Córdoba podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas, especialmente en horas de la tarde y noche.

Para la región insular, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se anticipa cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

No obstante, el Ideam señala la posibilidad de lluvias moderadas a fuertes en el sur del área marítima, con mayor intensidad durante la mañana.

En la región Andina se esperan precipitaciones de variada intensidad, destacándose lluvias moderadas a fuertes en Antioquia, sur y oriente de Santander, occidente de Norte de Santander, norte del Tolima, eje cafetero, sur del Huila y sectores de Boyacá y Cundinamarca.

En contraste, algunas áreas del Huila, Boyacá y Tolima podrían registrar tiempo seco.

En Antioquia, las lluvias podrían iniciarse desde la mañana y extenderse al resto del día.

La región Pacífica presentará una de las mayores intensidades de precipitación, con lluvias moderadas a fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en la franja marítima del océano Pacífico.

Estas condiciones podrían mantenerse desde la mañana en zonas del litoral y extenderse con mayor intensidad en la tarde y noche hacia el interior de la región.

En la Orinoquía se prevén lluvias moderadas a fuertes en departamentos como Meta, Arauca, Vichada y Casanare.

El Ideam indica que las precipitaciones podrían iniciar en horas de la mañana en el oriente de la región, desplazarse hacia el centro en la tarde y concentrarse hacia el piedemonte en la noche.

En la Amazonía se anticipan lluvias generalizadas de moderadas a fuertes en Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare, Amazonas y Vaupés.

Las condiciones más intensas se concentrarían en el piedemonte amazónico y en el centro-oriente de la región, con lluvias persistentes desde la madrugada y mayor intensidad durante la tarde y la noche.

Cielo entre parcial y mayormente nublado en Bucaramanga, con posibilidad de lluvias en la tarde y noche, según el Ideam. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El clima de las principales ciudades colombianas

En Barranquilla y Cartagena se espera predominio de tiempo seco con temperaturas cercanas a los 32–33 °C, aunque no se descartan lluvias aisladas en la tarde en la capital bolivarense.

En Bucaramanga se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche.

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Medellín presentaría cielo nublado con precipitaciones en la tarde y la noche.

En Tunja se esperan lluvias hacia la tarde y la noche tras una mañana seca.

Cali registraría lluvias en la segunda mitad del día, y en Popayán podrían presentarse lloviznas y lluvias dispersas durante la jornada, con mayor intensidad en la tarde.