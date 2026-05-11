Bogotá empezó la semana con cielo nublado y posibles lluvias en varias localidades

El Ideam y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) prevén una jornada con nubosidad y lloviznas en distintos sectores de Bogotá.

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Suba, Kennedy, Usme y Ciudad Bolívar tendrían lluvias ligeras durante la jornada

Bogotá tendrá una jornada marcada por la nubosidad variable y episodios de lloviznas en diferentes sectores de la capital, de acuerdo con el más reciente pronóstico emitido en el marco del convenio entre el Ideam y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

La información fue entregada por el meteorólogo Juan Camilo Pérez, quien detalló el comportamiento esperado del clima durante las próximas horas en la ciudad.

Durante la mañana se prevén condiciones de tiempo seco en gran parte de Bogotá, aunque el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado.

Sin embargo, el pronóstico advierte la posibilidad de lloviznas en sectores del sur de la capital, especialmente en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, donde podrían registrarse precipitaciones ligeras desde las primeras horas del día.

En la tarde, las condiciones atmosféricas continuarán con nubosidad variada y predominio de tiempo seco en buena parte de la ciudad.

A pesar de ello, las autoridades no descartan la aparición de lloviznas ocasionales en varias zonas del occidente, norte y sur de Bogotá.

Las localidades con mayor probabilidad de registrar estas precipitaciones serán Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme.

De acuerdo con el reporte meteorológico, también podrían presentarse lloviznas aisladas en otros sectores de la capital, aunque con menor intensidad.

Para la noche, el pronóstico señala que persistirá el cielo nublado, acompañado de precipitaciones ligeras durante las primeras horas en zonas de Suba, Usaquén, Ciudad Bolívar y Usme.

Posteriormente, las condiciones tenderían a estabilizarse con tiempo seco y cielo parcialmente nublado hacia el final de la jornada.

Se esperan lloviznas y cielo nublado en varias localidades de Bogotá durante la tarde y noche, según el Ideam. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque las lluvias previstas no serían de gran intensidad, las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse atentos a los cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

Especialmente, durante los desplazamientos en horas de la tarde y noche, cuando suelen aumentar las afectaciones por movilidad en la ciudad.

El Idemer también aconseja revisar el estado de cubiertas, canales y desagües para evitar acumulaciones de agua, así como conducir con precaución ante la posible reducción de visibilidad y el pavimento húmedo.

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A peatones y motociclistas se les recomienda portar elementos impermeables y mantenerse informados a través de los canales oficiales de las entidades meteorológicas y de gestión del riesgo.

Las condiciones climáticas previstas para Bogotá hacen parte de un panorama de inestabilidad atmosférica que continúa afectando distintas regiones del país durante los últimos días.

Habrá aumento de nubosidad y lluvias intermitentes en varios sectores del territorio nacional.