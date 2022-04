“¿Héroe un ciclista?”: Beto Coral atacó a Egan Bernal y las redes no se lo perdonaron

En la noche del pasado 28 de abril, el ciclista colombiano Egan Bernal realizó una publicación en Twitter que levantó una nueva polémica en Colombia, esta vez con el tema de la política en el debate nacional.

“No soy economista, pero mi sentido común me dice que el regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”, escribió el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia en la red social.

No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

Por supuesto, aunque no mencionó a un candidato en específico, los petristas se sintieron aludidos, teniendo en cuenta que durante toda la campaña electoral los contradictores de Gustavo Petro han insistido en que el candidato del Pacto Histórico está prometiendo más de lo que puede dar.

“Usted no está desfasado en mi opinión. Las limosnas vendrán del continuismo que ha sido lo de Duque y será lo de Fico. Petro en su programa propone crear nuevos empleos dignos. Mucha gente no estudia las propuestas; el cambio no es inmediato y no será con el continuismo”, escribió, por ejemplo, el profesor Gilberto Tobón Sanín como respuesta a la publicación de Egan.

Sin embargo, otros afines a la ideología de Gustavo Petro fueron menos diplomáticos al momento de criticar a Bernal, y le dejaron mensajes llenos de odio como el que redactó el activista “antiuribista” Beto Coral.

El hombre, recordado por ser partícipe en varios líos judiciales en contra del uribismo, le recriminó a Egan el hecho de opinar sobre política, según él, sin saber del tema. Además, criticó al ciclista por no dar nombres en su publicación.

“Si va a opinar de política, lea un poco, pero sobre todo, tenga el coraje y la valentía de hacerlo con nombres. Y si está cobrando, espero que esté cobrando bien”, escribió el activista en Twitter.

Sin embargo, no contento con esto, en su perfil oficial, Beto Coral se fue lanza en ristre contra el pedalista colombiano asegurando que, contrario a lo que muchos piensan, para él no es un héroe, como sí lo son las madres solteras en Colombia.

“¿Héroe un ciclista? Héroe mi mamá que fue viuda a los 26 años y con dos niños de 8 y 7 los sacó adelante sola”, escribió Coral en la red social.

¿Héroe un ciclista? héroe mi mamá que fue viuda a los 26 años y con dos niños de 8 y 7 los sacó adelante sola. — Beto Coral (@Betocoralg) April 29, 2022

Como era de esperarse, la reacción de Coral no fue bien recibida entre la mayoría de los internautas que le recriminaron el hecho de que aunque para él Egan Bernal no sea importante, eso no le da derecho de desprestigiar al ciclista, ni a los cientos de seguidores que ven en él una inspiración.

“Entonces como están a la búsqueda de votos, se lanzan a la yugular de Egan Bernal, uno de los grandes ídolos nacionales, por escribir una opinión, que les puede gustar o no, pero es respetuosa. De verdad ¿les parece buena estrategia? ¿Así serán frente a la crítica si son gobierno?”, escribió el periodista Félix de Bedout.

En respuesta, Beto Coral le explicó: “Yo no soy parte de la campaña de Gustavo Petro, por ende no voy a ser gobierno, admirado Félix. No podemos esperar meternos en una discusión política con falacias y esperar que todos estén de acuerdo”.

Otros personajes como Carlos Fernando Galán y Esteban Santos (hijo del expresidente Juan Manuel Santos) también se manifestaron en contra de Coral por sus mensajes malintencionados sobre Egan Bernal.

De verdad están atacando a @Eganbernal? Jaja. Twitter nunca deja de sorprender. Pero ajá. Ataquemos a una de las personas que más ha trabajado por Colombia y nuestros jóvenes en los últimos años… 🤡 — Esteban Santos (@EstebanSantos10) April 29, 2022

De hecho, fue tal la presión mediática que recibió el activista, que horas después de responder al ciclista, borró su publicación y escribió otra en la que no solo se disculpó con Egan, sino que recordó que su opinión no es propia de ninguna campaña presidencial, sino que siempre es “netamente personal”.

“No soy nadie en la opinión pública, no soy figura pública, no aspiro a ningún cargo público y tampoco soy nadie en la campaña de Gustavo Petro. Mi opinión es netamente personal. La respuesta a Egan fue desproporcionada y debo disculparme. Les pido a todos refutar con argumentos”, expresó Coral en Twitter.