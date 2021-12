Confidenciales La verdad sobre la diligencia de Álvaro Uribe y Beto Coral en La Florida

El expresidente Álvaro Uribe denunció por injuria y calumnia al activista Beto Coral, por lo que se inició un proceso en La Florida. Dentro de las diligencias programadas, había una citación para este jueves a las 2:00 de la tarde pero Coral la canceló sin argumento alguno.

“El demandado Franklin Humberto Coral Garrido, por y a través del abogado suscrito por la presente, cancela la disposición programada en este asunto para el 2 de diciembre de 2021 a la 1:00 pm”, dice un documento que conoció SEMANA donde se evidencia que el activista fue el que canceló la diligencia.

Documento La Florida by Semana on Scribd

El caso llama la atención por el activista ha presentado en sus redes sociales la idea de que el expresidente Álvaro Uribe no asistió a dicha diligencia. “A pesar de la orden de un juez de La Florida. El señor Álvaro Uribe no se va a presentar hoy a la audiencia de interrogatorio y descubrimiento, sin presentar excusa alguna. Mi abogado solicitará acciones. El expresidente no se puede burlar de la justicia de Estados Unidos”, afirma Coral.

A pesar de la orden de un Juez de la Florida. El señor Alvaro Uribe no se va presentar hoy a la audiencia de interrogatorio y descubrimiento, sin presentar excusa alguna. Mi abogado solicitará acciones.



El ex presidente no se puede burlar de la justicia de Estados Unidos. pic.twitter.com/3Lsc3ip735 — Beto Coral (@Betocoralg) December 3, 2021

Sin embargo, Coral no cuenta a sus seguidores que fue él, a través de su abogado, el que canceló la diligencia inicial y muestra como si el expresidente no tuviera la disposición de asistir.

Además, tampoco cuenta que como estrategia de defensa y para desviar un poco el proceso, radicó un cuestionario sobre diversos temas del país. La defensa de Coral busca un interrogatorio a Uribe dentro de un proceso civil por calumnia e injuria que se inició contra su cliente.

Lo cierto es que Coral estaría mintiendo en sus redes sociales y muchos han creído en su escrito pero la justicia de Estados Unidos reveló el documento de cancelación del activista. ¿Por qué cancelaría y cuál es el interés en mentir?