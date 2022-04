Confidenciales Carlos Antonio Vélez le contestó a Egan por trino sobre elecciones y lanzó varias pullas

Egan Bernal, uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, sorprendió este miércoles a todos sus seguidores y confirmó que este jueves viajó a Europa para continuar su proceso de recuperación. Sin embargo, no pudo ocultar su preocupación por la situación política que atraviesa el país.

“Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar a Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división. Necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”, precisó.

A través de su cuenta personal de Twitter, el periodista Carlos Antonio Vélez no se quedó callado y le respondió este jueves al corredor del Ineos Team con respecto a estas declaraciones. Igualmente, lo felicitó por defender la soberanía y la democracia del país.

El comentarista de Win Sports, de igual manera, aprovechó el momento para lanzar varias pullas. Cabe recordar que el manizaleño ha estado bastante pendiente de la coyuntura nacional e incluso entrega todos los días una pequeña editorial en Antena 2 sobre las próximas elecciones.

“La quieren más clara o qué parte no entienden. ¡Volvió con toda la fuerza como el campeón que es! Defiende al país en todo, como tiene que ser. ¡Éxitos!”, fue el mensaje que escribió Vélez para acompañar la palabras de Egan Bernal, que espera regresar a las competencias lo más pronto posible.

La quieren más clara o q parte no entienden… volvió con toda la fuerza como el campeón q es! Defiende al país en TODO como tiene q ser.. Exitos ! https://t.co/o83Dgn8iqp — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 28, 2022

Esta no es la primera vez que el pedalista colombiano habla de política en la redes sociales, ya que en marzo pasado mostró orgullosamente que ejerció su derecho al voto en los comicios legislativos.