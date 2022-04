“Esto no se va a arreglar en cuatro años”, Egan Bernal sobre elecciones en Colombia

En las últimas horas, el ciclista colombiano, Egan Bernal ha generado revuelo en redes sociales al inmiscuirse en lo que serás las próximas elecciones presidenciales donde se conocerá el nuevo mandatario en el país.

El corredor ha sorprendido a más de uno con varios trinos antes de su viaje a Europa, donde continuará con su recuperación tras la lesión.

Este jueves, Bernal fue claro y certero sobre la realidad que vive el país, esto tras las jornadas de manifestaciones, motivo por el que aprovechó para dar una solución no para los siguientes cuatro años, sino para un futuro a largo plazo. “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”, escribió el cafetero.

De inmediato, su trino generó ciertas controversias en sus seguidores que no compartieron su idea.

Este trino no ha sido el único que ha generado revuelo entre sus seguidores, tan solo toca ir 24 horas atrás para ver un trino del ciclista sobre la política del país.

Teniendo en cuenta su gran influencia, Egan no pudo ocultar su preocupación por la situación que afronta el país. “Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar a Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división”, puntualizó inicialmente el corredor zipaquireño en la publicación, que recibió decenas de comentarios.

El ciclista, de igual manera, aprovechó el momento para reiterar que el país necesita que el próximo jefe de Estado tenga la capacidad de unir al pueblo, con el principal objetivo de sacarlo adelante.

“Necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”, concluyó Bernal en Twitter.

Sus opiniones han sido aplaudidas por sus seguidores y hasta por varios nombres reconocidos. A través de su cuenta personal de Twitter, el periodista, Carlos Antonio Vélez no se quedó callado y le respondió este jueves al corredor del Ineos Team con respecto a estas declaraciones. Igualmente, lo felicitó por defender la soberanía y la democracia del país.

El comentarista de Win Sports, de igual manera, aprovechó el momento para lanzar varias pullas. Cabe recordar que el manizaleño ha estado bastante pendiente de la coyuntura nacional e incluso entrega todos los días una pequeña editorial en Antena 2 sobre las próximas elecciones.

“La quieren más clara o qué parte no entienden. ¡Volvió con toda la fuerza como el campeón que es! Defiende al país en todo, como tiene que ser. ¡Éxitos!”, fue el mensaje que escribió Vélez para acompañar la palabras de Egan Bernal, que espera regresar a las competencias lo más pronto posible.

Esta no es la primera vez que el pedalista colombiano habla de política en las redes sociales, ya que en marzo pasado mostró orgullosamente que ejerció su derecho al voto en los comicios legislativos.

El zipaquireño, además, compartió recientemente en su cuenta de Twitter una pequeña opinión sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo.

“Básicamente, para la Presidencia se enfrentan dos grandes mayorías. Yo a este punto podría ser un poco ambidiestro, pues veo ideas buenas en las dos partes”, manifestó en aquel momento.

Luego, Egan Bernal añadió: “En mi opinión, al centro le hace falta un poco de fuerza, aunque tenga buenas intenciones. La pregunta que no tiene respuesta es: ¿realmente se puede cumplir todo lo que prometen?”.