“Al centro le falta un poco de fuerza”: Egan Bernal habla de política

Un nuevo trino del ciclista Egan Bernal generó polémica en su cuenta de Twitter, luego de que este mandara un claro mensaje para sus seguidores, además de sentar su opinión a cerca de las elecciones presidenciales que se acercan. Esto luego de haber dicho que no por ser deportista tenía que dejar a un lado sus ideas políticas y no compartirlas con el público.

“Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no dé mi opinión por ser deportista. Y eso que no tomo gran partido por alguno, ¿se imaginan si dijera todo lo que opino?”, fueron las palabras que expresó Bernal en sus redes sociales durante la mañana de este martes 13 de marzo, enviando un claro mensaje: no ocultará sus preferencias políticas, como prefieren hacerlo otros deportistas.

Sin embargo, durante la noche Bernal envió otro mensaje que levantó la conversación en redes sociales, afirmando que todavía no había definido a quien apoyar, ya que le gustaban las ideas de ambas partes del espectro político, empero, dejó muy en claro que el centro estaba un poco más lejos de ser su opción, esto porque a su parecer, le haría falta fuerza.

“Yo a este punto podría ser un poco ambidiestro, pues veo ideas buenas en las dos partes; al centro le hace falta un poco de fuerza en mi opinión, aunque tenga buenas intenciones. Pero... la pregunta que no tiene respuesta es: ¿realmente se puede cumplir todo lo que prometen?”, aseveró el deportista.

Yo a este punto podría ser un poco ambidiestro, pues veo ideas buenas en las dos partes; al centro le hace falta un poco de fuerza en mi opinión, aunque tenga buenas intenciones. Pero... la pregunta que no tiene respuesta es, realmente se puede cumplir todo lo que prometen?? — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 15, 2022

En su trino, Bernal hace una pregunta clave que ha venido siendo el punto polémico de algunas de las propuestas de los candidatos a la Presidencia, la forma como se van a ejecutar y costear los planes de estos aspirantes. Es el caso de la renta básica que propone Gustavo Petro, quien buscaría entregar medio salario mínimo a las familias vulnerables en el país, y que ha afirmado, se solventaría con una reforma pensional, además de la eliminación de algunos beneficios tributarios, entre otros.

Así como las propuesta de Federico Gutiérrez, el cual propone ampliar la base de familias que reciben subsidios en el país para que estas puedan salir de la pobreza, aumento que debería estar ligado con el presupuesto nacional, en medio de un panorama de altos costos de la canasta básica, entre otros elevados precios en productos necesarios para la producción nacional.

Entre tanto, la referencia que este deportista hace dirigiéndose al centro político en medio a poco tiempo de los comicios presidenciales, luego de que Ingrid Betancourt, en el debate realizado por la alianza entre El Tiempo y SEMANA, confirmara que ella era la representante del centro, tras la ausencia de Sergio Fajardo en dicho evento, además de la baja votación que este tuvo en medio de las consultas del domingo 13 de marzo, donde obtuvo 723.084 votos, menos de los que logró Francia Márquez, quien fue segunda en el Pacto Histórico.

Ante este panorama, para el deportista el país tendría que elegir entre la izquierda y la derecha. “Básicamente, para la Presidencia se enfrentan dos grandes mayorías”, afirmó Bernal este lunes 14 de marzo en su cuenta de Twitter, confirmando que desde su perspectiva, el centro no estaría cerca de ganar.

Ahora, el ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 se encuentra cumpliendo con su rehabilitación física, esa misma que ha mostrado en sus redes sociales y que ilusiona a sus seguidores, esto luego de sufrir un terrible accidente que amenazó su vida. Durante su primer entrenamiento de la semana del 24 de enero, el pedalista colombiano se estrelló contra la parte trasera de un bus, siniestro que puso en vilo su carrera deportiva.