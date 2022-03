Egan Bernal habló de política y recomienda el debate presidencial de SEMANA y El Tiempo

Pese a estar en su etapa intensa de recuperación, Egan Bernal no deja de cumplir su deber como ciudadano. El pasado domingo 13 de mayo, el campeón del Giro de Italia y el Tour de Francia salió a votar en las elecciones al Congreso y la consulta presidencial.

Después de sufragar, Egan mostró el comprobante de votación y se notó que uno de sus dedos tenía una gran cicatriz producto de la cirugía de osteosíntesis, tras la a fractura del segundo metacarpiano de la mano derecha.

El deportista de 25 años que ha mostrado desde su salida del hospital cada uno de los avances físicos. Este lunes 14 de marzo también envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter refiriéndose a los candidatos que estarán en la contienda electoral para suceder a Iván Duque, actual mandatario nacional.

“Básicamente, para la Presidencia se enfrentan dos grandes mayorías. (Según yo)”, redactó. De inmediato, miles de comentarios positivos y negativos invadieron las respuestas a su publicación.

Sin importar las divisiones y pasiones que despierta hablar de política, Egan no detuvo sus opiniones al respecto. Este martes 15 de marzo muy temprano volvió a interactuar desde la red social Twitter y recomendó el debate presidencial que se hizo en alianza con SEMANA y El Tiempo.

El pedalista zipaquireño citó un trino de la directora de SEMANA, Vicky Dávila, quien había posteado: “EN VIVO en SEMANA con el debate de ‘los que son’ con @FicoGutierrez @petrogustavo e @IBetancourtCol. Opina con el HT: #YoVotoPor”, escribió.

Egan complementó a Vicky, redactando. “Buen debate por acá”, escribió junto a un emoticón.

De inmediato los internautas dieron su opinión sobre lo expuesto por Federico Gutiérrez, Gustavo Petro e Ingrid Betancourt y, horas después, Egan volvió a trinar dejando claro que no solo es un deportista, también un colombiano que se preocupa por algo más que darle títulos al país. “Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no de mi opinión por ser deportista. Y eso que no tomo gran partido por alguno, ¿se imaginan dijera todo lo que opino?”, cuestionó.

La directora de SEMANA apoyó al ciclista. “Eres ciudadano y por ser deportista no has perdido tus derechos… además, la libertad de expresión existe en las democracias. Dale campeón”, escribió Vicky Dávila.

El periodista deportivo Ricardo Henao Calderón también respaldó a Egan y su derecho a opinar. “Es algo real. Hay quienes creen que porque la actividad nuestra es el deporte, no tenemos ni derecho, ni capacidad para emitir una opinión, ni que tampoco nos puede doler lo que le pasa la país y a su gente”, contestó.

Otro de los que mostró su aprobación a la opinión del campeón fue el preparador físico de la Selección Colombia masculina de mayores, Carlos Eduardo Velasco, quien hace parte del staff de Reinaldo Rueda.

“De acuerdo contigo querido Egan se equivocan al hacer creer a la gente que porque somos del Deporte no tenemos derecho a opinar. Me considero un ciudadano ejemplar tributo hace no se cuantos años vivo a paz y salvo con los abrumadores impuestos opinar con respeto es un derecho.”, dijo.