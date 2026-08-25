La feria de las notarías: el tatequieto que le quiere poner el Gobierno De La Espriella a esa polémica práctica

La feria de las notarías que han protagonizado los gobiernos de los expresidentes Gustavo Petro, Iván Duque y otras cabezas a cargo del Ejecutivo han puesto sobre la mesa una nueva discusión frente a la forma en que se debe llevar la carrera notarial en Colombia.

SEMANA conoció que el pasado lunes 24 de agosto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, y con el presidente de la Sala Penal, Roberto Solorzano, para priorizar esa propuesta del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Frenan nombramiento en notaría que quedó en manos de una exfuncionaria cercana al petrismo; varias oficinas se estarían revisando

El encuentro sirvió para precisar la apuesta que estaría diseñando el Gobierno nacional para crear una carrera notarial que permita elegir a las personas más aptas para ese cargo, a través de un concurso de méritos que califique las capacidades, el conocimiento y la experiencia de quienes aspiran llegar a una notaria.

Esa iniciativa se habría convertido en una de las principales del presidente De La Espriella, luego de que su antecesor, el expresidente Gustavo Petro, terminara envuelto en una polémica por la feria que habría hecho con varias notarias antes de finalizar su mandato en la Presidencia de Colombia.

Uno de esos episodios que más generó polémica fue los nueve nombramiento que firmó el entonces presidente Petro y su ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, para nombrar a por lo menos nueve personas allegadas al proyecto político en distintas notarias del país.

Reformas a la justicia y al agro

Esta revista también pudo confirmar que durante ese segundo encuentro entre el ministro de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, también se habló de las intenciones que tendría el nuevo Gobierno para impulsar en el legislativo dos reformas: agraria y a la justicia.

Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Esa iniciativa podría ser concretada la próxima semana, cuando el presidente Abelardo De La Espriella vuelva a visitar el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para reunirse con la Sala Plena de la Corte Suprema. Hasta el momento ese nueva reunión no ha sido confirmada de manera oficial.

El ministro Cancino también puso la mesa la grave crisis humanitaria que vive el país por el hacinamiento carcelario y el interés del Ejecutivo para ampliar la capacidad esa infraestructura en el país como opción para solucionar un problema que ha sido declarado Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).