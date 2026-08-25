Ejército habilita horas de vuelo nocturnas para combatir incendios en el Tolima

La critica situación con los incendios forestales en el departamento del Tolima llevó a que varias entidades gubernamentales sumen esfuerzos.

Entre las agencias estatales se encuentra el Ejército, que ha dispuesto de varios de sus hombres y máquinas para apagar las llamas.

Soldados apagando la conflagración en el Tolima. Foto: Ejército.

“Más de 310 soldados del Ejército Nacional, apoyados por capacidades especializadas de ingeniería y aviación, trabajan de manera ininterrumpida para contener los incendios forestales que afectan diferentes municipios del Tolima, principalmente en la zona rural de Coello, donde las tropas completan cuatro días de operaciones contra las llamas”, indicaron desde la sexta brigada.

Agregaron desde la unidad militar que: “la emergencia ha movilizado las capacidades de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, que ha desplegado más de 250 soldados en los municipios de Coello, Suárez, San Luis y Guamo, con el propósito de contener los diferentes focos de incendio y evitar que el fuego continúe avanzando hacia zonas pobladas y áreas de especial importancia ambiental”.

Militares arriesgando su vida en medio de los incendios. Foto: Ejército

Así mismo, indicaron desde el Ejército que: “en tierra, los uniformados adelantan labores de control y contención en condiciones de alta complejidad, enfrentando terrenos de difícil acceso, altas temperaturas y la propagación de las llamas. Su misión es clara, proteger la vida de las comunidades, la fauna, la flora y los recursos naturales del departamento”.

Por su parte, el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, dijo que “la aviación del Ejército Nacional ha dispuesto de más de 25 horas de vuelo, dentro de las cuales 11 de ellas han sido de vuelo nocturno para realizar descargas de agua en los diferentes municipios”.

Soldados apoyando labores en Tolima en medio de los incendios. Foto: Ejército

A este esfuerzo se sumaron 60 soldados de la Brigada Especial de Ingenieros, personal especializado que llegó desde diferentes regiones del país para fortalecer las labores técnicas y apoyar las acciones de contención en los sectores más complejos.