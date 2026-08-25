Tras la revelación exclusiva que hizo la exfiscal Lucy Laborde sobre las presiones que recibió por la fiscal General, Luz Adriana Camargo, para beneficiar a Nicolás Petro Burgos, se conoció la primera denuncia para que se investigue la injerencia indebida de la jefa del ente investigador.

En el extenso y detallado relato de la exfiscal Laborde señaló que recibió la orden directa para que retirara el cargo de lavado de activos en el proceso penal que se adelanta contra el hijo mayor del expresidente Gustavo Petro.

Ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Red de Veedurías Ciudadanas pidió que se investigue a Camargo por el delito de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.

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“El 23 de agosto la fiscal general, Luz Adriana Camargo, responde, negando en entrevista los señalamientos de la fiscal Lucy Laborde; sin embargo, la claridad sobre lo acaecido solo podrá brindarla la autoridad competente a través de las investigaciones respectivas, mediando el debido proceso y derecho de defensa y contradicción respectivos”, señala la denuncia que fue presentada ante el presidente de la Comisión de Acusaciones, Carlos Cuenca Chaux.

Por estos mismos hechos, se pidió investigar disciplinariamente a la Fiscal General.

Cambio del delito

La exfiscal Lucy Laborde, en la entrevista publicada en la más reciente edición de SEMANA, reveló que la orden directa de Luz Adriana Camargo era cambiar el cargo de lavado de activos por el de enriquecimiento ilícito.

Esto, en medio del proceso que se adelantaba contra el exdiputado por el Atlántico por presuntamente recibir millones de pesos de parte del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro; y el empresario cartagenero Gabriel Elías Hilsaca Acosta.

Estos hechos se presentaron en marzo de 2022, antes de la primera vuelta presidencial. En ese momento, Petro Burgos fungía como enlace de la campaña en el departamento del Atlántico.

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Laborde recordó que mientras el proceso penal avanzaba ante un juez especializado de Barranquilla, se realizó una reunión clave en el despacho de la fiscal Luz Adriana Camargo en el búnker, en el occidente de Bogotá.

“En una reunión en el despacho de la señora fiscal general. Hay varios funcionarios. Estaba la señora delegada Aura Liliana Trujillo; la señora fiscal general, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la director de lavado de activos, en ese entonces la doctora Alexandra (Ladino)”, recordó.

La exfiscal Lucy Laborde Foto: SEMANA

“Estábamos los cinco y la señora fiscal general me dice: ‘Bueno doctora, ¿y cómo ve el lavado de activos’. Y le dije: ‘Si hay’. La delegada, la doctora Aura Liliana, se sorprendió. Recuerdo hasta su expresión y me dice (la fiscal Camargo): ‘¿Por qué no le quita el lavado de activos’?. Le explico los hechos y me dice: ‘¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?’. Antes de decirme eso, le preguntó a la doctora Aura Liliana: ‘¿Qué consecuencias tendría el lavado de activos?’. La doctora Aura Liliana le dijo: ‘Ingresaría a la Lista Ofac’“.

En la actualidad, el proceso contra Nicolás Petro Burgos está a la espera que el Tribunal Superior del Atlántico defina las pruebas para el juicio penal.