Tras la polémica generada por unas fotografías del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, junto al excandidato presidencial y congresista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el posterior anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre la ruptura de relaciones con el gremio, la junta directiva de Fedegán se pronunció para explicar los motivos de la invitación al senador.

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Aunque algunos ganaderos expresaron su incomodidad por la presencia de Cepeda en el Congreso Nacional de Ganaderos, celebrado en Valledupar, la agremiación explicó que la convocatoria se extendió a todos los miembros del Legislativo.

“La junta respaldó esta invitación general conforme al trato institucional que corresponde dar a esa dignidad”, señaló el comunicado.

La directiva recordó, además, que, hace cuatro años, el propio Congreso Nacional de Ganaderos le solicitó a Lafaurie integrar la delegación gubernamental en los diálogos con el ELN, petición que fue ratificada dos años después.

Asimismo, mencionó que, durante el gobierno de Gustavo Petro, el gremio suscribió un acuerdo de tierras para “defender el carácter voluntario de las ventas y el derecho de cada propietario a decidir sobre su finca”.

En su pronunciamiento, el gremio destacó la importancia de sostener conversaciones con “quienes piensan distinto” sin renunciar a la defensa de las convicciones de sus afiliados.

“Así entendemos la independencia de Fedegán en su relación con el Gobierno y con las distintas corrientes del Congreso”, enfatizó la junta.

Finalmente, la directiva solicitó ser incluida dentro del diálogo que el presidente De La Espriella aseguró que mantendrá de forma directa con los productores.

“La junta directiva reitera su disposición a trabajar con el Gobierno para proteger la vida de las familias rurales, enfrentar la extorsión, defender la legítima propiedad privada y mejorar las condiciones para producir en el campo”, concluyó el texto.

¿Qué pasó entre De La Espriella y Lafaurie?

En la mañana de este viernes, el mandatario se había pronunciado sobre la presencia de Cepeda en el evento gremial y había cuestionado duramente al dirigente ganadero.

“José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

En esa misma declaración, De La Espriella anunció la ruptura de relaciones con la entidad durante su mandato.

“Mi Gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos: interactúa directamente, sin contar con aquellos que están dispuestos a vender a sus agremiados a su verdugo sin siquiera ruborizarse. De ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país, sin la mediación de quien ha demostrado estar dispuesto a aliarse con quien atenta contra la propiedad, la vida y el orden republicano”, señaló De La Espriella.