José Esteban Méndez Álvis, alias Ferley Ríos, es uno de los hombres más buscados del departamento del Cauca por ser el cabecilla de la estructura Carlos Patiño.

La Carlos Patiño mantiene una ofensiva de reclutamiento de menores de edad en el Cauca. Foto: esteban vega la-rotta-semana

A dicho brazo armado se le atribuyen los recientes ataques terroristas en el departamento, como la activación de un carrobomba en el peaje La Sierra, en el Cauca.

La acción terrorista dejó a 11 personas heridas y a una comunidad consumida en el pánico, luego de la activación de una considerable cantidad de explosivos.

La vía Panamericana tuvo que ser inhabilitada durante varias horas mientras llegaban refuerzos de la Fuerza Pública y se verificaba que no existieran más explosivos que pudieran generar una tragedia mayor.

Ferley Ríos es hombre de confianza de alias Iván Mordisco. Foto: AFP

De acuerdo con información de inteligencia militar, quien estuvo detrás de la criminal acción fue José Esteban Méndez Álvis, alias Ferley Ríos.

Este cabecilla, de acuerdo con las fuentes militares, lleva cerca de 20 años delinquiendo, desde cuando estaban las Farc activas; luego se transformó en disidencia.

“Es señalado como responsable de las recientes acciones terroristas en Santander de Quilichao, Miranda y Patía, Cauca, así como de ataques con sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en el departamento”, dijo una fuente militar.

En los últimos días, a la estructura Carlos Patiño, la Fuerza Pública le incautó más de una tonelada de explosivos, con la que se buscaba afectarla.

“Alias Ferley Ríos tiene orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, secuestro simple y secuestro extorsivo”, señala el expediente del cabecilla criminal.

La Carlos Patiño mantiene ofensiva del ataque de drones con explosivos contra la Fuerza Pública. Foto: Policía Nacional

Fuentes del Ejército confirmaron que se ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita la ubicación y captura de este cabecilla.

La estructura Carlos Patiño es una de las más sanguinarias de todo el componente criminal del Estado Mayor Central de Iván Mordisco. Se le atribuye en mayor medida el reclutamiento de menores de edad para enviarlos a la guerra contra la Fuerza Pública.