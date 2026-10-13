La Fiscalía cita a Eva Ferrer a declarar tras la escandalosa entrevista con Vicky Dávila en SEMANA

Eva Ferrer fue asesora en el gobierno de Gustavo Petro y era también amiga de Verónica Alcocer, la primera dama de la nación; la española se convirtió ahora en la principal testigo de una investigación que se adelanta en la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción. El ente acusador la citó a declarar.

¿Quién es quién en el escándalo desatado por Eva Ferrer contra Verónica Alcocer en SEMANA? Los cinco llamados por la Procuraduría

La diligencia se fijó para este miércoles ante un fiscal de la dirección contra la corrupción; el objetivo es lograr que la exasesora presidencial explique en detalle lo que reveló en SEMANA, la información que tiene y los elementos de prueba que podría entregar.

“En desarrollo de una indagación que se sigue por posibles hechos de corrupción en varias entidades del orden nacional, la Fiscalía General de la Nación escuchará en diligencia judicial, programada este 14 de octubre, a la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán”, reveló el ente acusador.

La Fiscalía aclara que es la tercera ocasión en que convocan a Eva Ferrer a una diligencia de declaración, que no se ha logrado como consecuencia de su inasistencia. La primera citación se hizo para el 27 de agosto y la segunda para el 29 de septiembre; sin embargo, no cumplió con las citaciones.

“En ese sentido, la Dirección Especializada contra la Corrupción ha impulsado múltiples actividades de policía judicial, a las cuales se suma ahora el análisis de los recientes señalamientos públicos de la señora Ferrer Galcerán”, explicó la Fiscalía al confirmar la nueva citación que le hizo la justicia y la importancia de su asistencia.

Eva Ferrer hizo duras revelaciones acerca de lo que ocurría al interior del gobierno de Gustavo Petro, principalmente las relaciones y las actividades que desarrollaba Verónica Alcocer como primera dama, aun sin serlo, luego de que el mismo presidente Petro asegurara que hace muchos años estaba separado de ella.

La exasesora habló de los enredos de las movidas de los contratos y de movimientos de dinero y supuestos envíos de droga en aviones oficiales a Venezuela, una escandalosa radiografía que dejó en la mitad a Verónica Alcocer, la principal protagonista de una insólita historia para Colombia.

La Fiscalía aseguró que en el caso de las declaraciones entregadas por Angie Rodríguez, también se adelantan actos de investigación y, al contrario de Eva Ferrer, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, ha rendido dos declaraciones que se convierten en elementos de prueba de esos procesos.

“La Dirección Especializada contra la Corrupción avanza en una indagación. Como parte de los actos investigativos, la Fiscalía ha escuchado en dos oportunidades a la exfuncionaria y adelanta labores de verificación para identificar conductas que puedan constituirse en delito y, de ser el caso, proceder a la judicialización de los presuntos responsables”, señaló la Fiscalía.

Se espera que este miércoles Eva Ferrer cumpla su cita con la justicia y explique ante un fiscal la importancia de sus declaraciones y la relevancia para el proceso, donde ella misma asegura que tiene mucho que contar.