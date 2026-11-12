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Nación

Militares en el Catatumbo fueron atacados con 20 granadas lanzadas desde drones. Cuatro uniformados fueron asesinados

El Ejército reveló detalles del ataque terrorista.

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Redacción Semana
12 de noviembre de 2026 a las 5:01 p. m.
El Ejército reveló las identidades de los militares asesinados en un nuevo ataque drones con explosivos en Norte de Santander.
El Ejército reveló las identidades de los militares asesinados en un nuevo ataque drones con explosivos en Norte de Santander. Foto: Ejército

El Ejército reveló los nombres de los militares que fueron asesinados en Catatumbo Norte Santander en un nuevo ataque de drones con explosivos. La institución castrense señaló que la acción criminal fue ejecutada con 20 bombas contra las tropas.

“En desarrollo de operaciones de estabilidad cerca de la línea de frontera en zona rural de la vereda Barco La Silla del Municipio de Tibú, Norte de Santander, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.°10 fueron atacadas con veinte dispositivos explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas", señaló el Ejército.

Agregó la autoridad militar que: “como resultado de esta infame acción terrorista, el Cabo Segundo José Luis Sánchez Berrío, el Soldado Profesional Yair Jesús Méndez Bonza, el Soldado Profesional Jeiner Pineda González y el Soldado Profesional Gerson Mauricio Plazas Amor fueron asesinados en el cumplimiento del deber, mientras que otros cinco soldados profesionales resultaron heridos”.

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