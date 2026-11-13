Habitantes de Guacamayas, en San José del Guaviare, estrenan acueducto después de 30 años

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Plan Departamental de Agua (PDA) del Guaviare y la Alcaldía de San José del Guaviare entregaron el sistema de acueducto de la vereda Guacamayas.

“Durante más de 30 años, los habitantes de la vereda Guacamayas esperaron para tener agua potable en sus hogares. Hoy, 35 viviendas ya cuentan con agua que llega directamente a sus llaves. Estos son los resultados concretos que llevamos desde el Gobierno: obras que transforman vidas y mejoran el día a día de las familias”, detalló el ministro Jaime Andrés Beltrán.

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El proyecto contó con una inversión de 2.198 millones de pesos, provenientes de recursos de la nación. Entre tantas cosas, se construyó un pozo profundo, un tanque de almacenamiento, un sistema de cloración, una caseta de administración y el suministro e instalación de redes de distribución con micromedición individual.

“Incluyó un componente de fortalecimiento institucional orientado a la creación y conformación de la empresa comunitaria encargada de operar el sistema. También contempló el suministro de mobiliario, equipos tecnológicos y de cómputo, elementos de medición y equipos de control y regulación hidráulica, necesarios para garantizar su adecuada operación, administración y sostenibilidad”, destacó el Ministerio de Vivienda.