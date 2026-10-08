“¡Bienvenido a la Patria Milagro!”: Alejandro Char a alias Kleiver, señalado de instalar bandera del ELN en Barranquilla

El hallazgo de una bandera y varios cilindros alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Barranquilla y Soledad terminó con la captura de un hombre conocido como alias Kleiver.

Tras el procedimiento, el alcalde Alejandro Char le dedicó un mensaje al detenido y agradeció al presidente Abelardo De La Espriella por el respaldo del Gobierno nacional.

Alerta en Barranquilla: aparece bandera del ELN y un cilindro en el sur de la ciudad; autoridades verifican si hay explosivos

De acuerdo con la información entregada por el presidente De La Espriella, alias Kleiver fue capturado mediante un allanamiento coordinado entre la Policía y la Fiscalía. El hombre sería integrante de la estructura criminal conocida como Los Costeños y tenía una orden de captura vigente por hurto calificado y agravado.

La investigación lo señala como el conductor del vehículo utilizado para transportar los cilindros y la bandera. Sin embargo, las autoridades todavía buscan localizar ese automotor y a otra persona que habría participado en los hechos.

¿Dónde encontraron los cilindros y la bandera del ELN?

Según el reporte presidencial, los primeros elementos fueron encontrados en la madrugada en el sector de Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla. Horas después, las autoridades hallaron otros dos cilindros en un parqueadero cercano a la Terminal de Transportes de Soledad.

Uno de los detalles destacados por el mandatario es que, tras la inspección, se estableció que los elementos no contenían explosivos.

La bandera del ELN y el cilindro que aparecieron en Barranquilla. Foto: A.P.I.

La general Sandra Liliana Rodríguez está a cargo de las investigaciones para aclarar lo sucedido, mientras sigue la búsqueda del vehículo y de la otra persona que habría estado involucrada.

De La Espriella afirmó que venía haciendo seguimiento al caso desde la mañana y sostuvo que las autoridades deben actuar de manera coordinada para identificar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia.

El mensaje de Char tras la captura

El alcalde de Barranquilla respaldó públicamente la actuación del Gobierno nacional y aseguró que la ciudad siente el acompañamiento de las autoridades para enfrentar a los responsables.

“¡Bienvenido a la Patria Milagro!”, escribió Char en su pronunciamiento, en el que también aseguró que Barranquilla cuenta con el apoyo de un Gobierno decidido a perseguir a los responsables de hechos que buscan generar temor.

“Todo el peso de la ley caerá sobre quienes pretenden sembrar el terror”, manifestó Char, quien también afirmó que “el miedo está cambiando de bando”.

Por su parte, el presidente sostuvo que no permitirá actos de intimidación contra la población y pidió una acción conjunta de la Fuerza Pública, la Fiscalía y la justicia para desmantelar las estructuras criminales.

Aunque la captura representa un avance en la investigación, el caso sigue abierto. Las autoridades aún deben establecer las circunstancias completas de la instalación de los elementos alusivos al ELN, ubicar el vehículo señalado y determinar la participación de las personas involucradas.