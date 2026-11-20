El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el balance de las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana en Colombia, en el que se pronostican lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.

¿Sol o lluvia? Así estará el clima en Colombia este viernes: el Ideam anticipa cambios durante la tarde

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De acuerdo con el reporte oficial, estas precipitaciones se concentrarán especialmente en horas de la tarde y la noche sobre sectores del centro y sur de la región Caribe, las regiones Andina y Pacífica, y el oriente de la Amazonía. En contraste, en el resto del territorio nacional predominará el tiempo seco acompañado de temperaturas elevadas.

Déficit de lluvias en noviembre y vigilancia ante el fenómeno de El Niño

La entidad técnica subrayó que este comportamiento atmosférico ocurre en medio de una segunda temporada de lluvias que no ha alcanzado ni la intensidad ni la frecuencia habituales para el mes de noviembre debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

Como consecuencia de este fenómeno climático, el país mantiene condiciones de déficit hídrico con acumulados de precipitación inferiores a los valores climatológicos normales.

🚨 Continuan las lluvias en la ciudad de Bogotá Actualmente se registran lluvias 🌧️ al norte y occidente de la ciudad, principalmente en las localidades de Suba y Usaquén. https://t.co/MJl5MIgz00 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) November 20, 2026

Ante este escenario, el Ideam advirtió que los próximos 10 días resultarán determinantes para el cierre del mes. Según explicó el organismo, aunque durante la última semana de noviembre se presenten algunas lluvias adicionales, estas no serán suficientes para alcanzar los promedios históricos y podrían constituir las últimas precipitaciones relevantes antes del pico de intensidad de El Niño.

Condiciones específicas para Bogotá y el archipiélago insular

En cuanto a las principales zonas de interés urbano e insular, el pronóstico detalla comportamientos diferenciados para los próximos días. Para Bogotá se espera abundante nubosidad con probabilidad de lluvias moderadas durante las tardes y precipitaciones de ligera intensidad en horas de la noche, focalizadas en las localidades del norte, suroriente y occidente de la capital, con temperaturas que oscilarán entre los 9 °C y los 22 °C.

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ocasionales este viernes, dando paso a un predominio de tiempo seco con cielo entre ligero y parcialmente cubierto durante el sábado y el domingo.